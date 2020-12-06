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'nun pişmanlığı!

'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlık sorunları yüzünden büyük tartışma konusu olan , 22 günde attığı 7 golle akıllardaki soru işaretlerini sildi. Yıldız golcüyü siyah-beyazlılara bonservissiz gönderen cephesi de pişman oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 00:24 Son Güncelleme: 6.12.2020 02:11 ABONE OL
Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

'ın sezon başında 'dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Vincent , sakatlık endişelerine rağmen son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.

Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

Geçen sezon Portekiz'de sadece 8 maçta forma şansı bulan Kamerunlu yıldızın 12 Kasım-4 Aralık tarihleri arasındaki 22 günde 3'ü milli takımda, 4'ü 'la 'de tam 7 gol atması, siyah-beyazlıları coştururken, taraftarlarına ise adeta saç baş yoldurdu.

Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

İşte yapılan o yorumlar:

"Adamı sakat diye yolladınız, takımdaki tüm forvetlerden daha sağlam çıktı."

Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

"Buradan ayrılırken kronik sakat olduğu söylendi ancak yetersiz olan bizim sağlık departmanımızmış. 'nun tıp bölümü mucizeler yaratıyor!"

Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

"Sakat diye gönderilen 'ın en iyi golcümüzden daha fazla gol atması?"

Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

" bedavaya mı gönderildi? Sakat denip oynatılmadı, geçen sezon neler oldu biri bize açıklamalı."

Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

"Marega ile takas yapabilir miyiz?" (Marega, 13 maçta 3 gol attı)

Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN...

, 'a bundan önceki gelişinde kariyeri açısından bir tarihe imza atmıştı. Bunda şüphesiz birçok futbolcu da emeği olan ve yıldız yapan 'in katkısı büyüktü. Aradan geçen zamanda yaşadığı şanssız sakatlıklar, Aboubakar'ın
kariyerini tartışmaya açtı. döneminde 'Alsak mı almasak mı' diye papatya falları açıldı, günlerce Kamerunlu golcünün sakatlığı gündemi meşgul etti.

Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

yönetimi de bu performanstan şaşkındır. Çünkü bu transferi çaresizlikten yapmışlardı. Taraftar baskısı büyük olduğu
için bir oyuncu getirmek zorundaydılar... ismi taraftardaki beklentiyi karşılıyordu. Futbolcu da bu yaşanan süreci
ve kendisi hakkında yapılan yorumları biliyordu ki sözleşmesine sakatlanması halinde üzerine para ödemeyi kabul ederek imza attı. İşin kırılma noktası da buydu. Ya kendini bir kez daha ispat edip, Beşiktaş'ta ikinci kez tarih yazacaktı ya da müzmin sakat ve işe yaramaz bir oyuncu olarak kariyeri bitecekti.

Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!

Şu ana kadar her şey ve lehine işliyor. Bundan sonra ne olur bilinmez ama bir gerçek var ki 2017 yılındaki
Aboubakar gibi şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu.

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Porto'nun Aboubakar pişmanlığı!
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