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Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın dinamosu, takım kaptanı 'dan gelecek yıl için için . 38 yaşına girecek Kanadalı orta saha, gelecek sezon da oynamak için hazır olduğunu açıkladı. Bu durum, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.12.2020 09:52 Son Güncelleme: 7.12.2020 10:07 ABONE OL
Atiba Hutchinson'dan gelecek sezon için yeşil ışık!

Atiba, son olarak Cuma akşamı Kasımpasa mücadelesine ilk 11'de baslayıp 90 dakika boyunca görevini basarıyla yerine getirdi ve bir de gol attı.

Atiba Hutchinson'dan gelecek sezon için yeşil ışık!

Bu sezonki skor sayısını 9 maç sonunda 3'e yükselten Kanadalı futbolcu, 2 de gol pası vermişti.

Atiba Hutchinson'dan gelecek sezon için yeşil ışık!

Kartal'daki en skorer dönemini geçen sezon geçiren tecrübeli oyuncu 32 maçta 6 gol ve 5 asistle oynayıp 11 gole katkı yapmıştı.

Atiba Hutchinson'dan gelecek sezon için yeşil ışık!

Başarılı futbolcu, sezon sonunda bu rakamı geride bırakıp rekor tazelemek istiyor.

Atiba Hutchinson'dan gelecek sezon için yeşil ışık!

Teknik direktör Sergen Yalçın'la golcü bir kimliğe bürünen Atiba'yla 1 yıl daha yola devam edileceğine şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

Atiba Hutchinson'dan gelecek sezon için yeşil ışık!

37 yasındaki oyuncu da "Kendimi iyi hissettigim ve oyunumdan keyif aldıgım sürece kariyerime devam edebilirim. Gelecek sezonu da çıkarabilirim. Besiktas'la bir sampiyonluk daha görmek istiyorum" ifadelerini kullanıyor. (FOTOMAÇ)

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Atiba Hutchinson'dan gelecek sezon için yeşil ışık!
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