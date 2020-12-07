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'de Cisse boş geçmiyor

'in 10. haftasında Beşikta ağlarını sarsan Cisse, dün akşam da 'de golünü attı. Senegalli forvet, 8. lig maçında 3. kez ağları sarstı.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 00:25 ABONE OL
Fenerbahçe'de Cisse boş geçmiyor

Denizli'de gol perdesini açan isim olan Papiss Cisse, 9. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz hafta Beşiktaş ağlarını da havalandıran Senegalli yıldız, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

Attığı golün yanı sıra net fırsatlar da yakalayan 35 yaşındaki futbolcu, çubuklu ile çıktığı 8. lig maçında toplam 3 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı.

38 kez topla buluşan Cisse, 9 ikili mücadeleden 3'ünü kazanırken, 1 isabetli şut buldu, yüzde 59.3 pas isabetiyle maçı tamamladı.

75. dakikada yerini Thiam'a bırakan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'e geldiği 2018-19 sezonundan bu yana en fazla gol (41) atan oyuncu unvanının da sahibi oldu. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de Cisse boş geçmiyor
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