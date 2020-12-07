Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren ve sezona da iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, taraftarının beğenisini kazandı.
Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, rakiplerine gözdağı verdi ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. 6 maçtır yenilmeyen Cimbom, aldığı sonuçlarla beraber ligde ikinci sıraya kadar yükseldi.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, seçimin de ertelenmesiyle birlikte tamamen transfere odaklanmış durumda.
Önceki dönemlerde transferleri son güne bırakan yönetim, bu kez hata yapmak istemiyor. İşi sıkı tutan Cimbom, bu kez erkenden transferleri açıklayıp takıma adaptasyon sürecini minimumda tutmak istiyor.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takım, Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan genç ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Matheus Fernandes'i istediği iddia edildi. Katalan ekibinde şans bulamayan 22 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor.
Yaz transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Brezilyalı ön libero, kendisini geliştirmek için başka takıma gitmeyi kafaya koydu.
Sarı-kırmızılı ekip de bu transferde devreye girerken, Barcelona'nın Aslan'a zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. Genç orta saha, bu sezon 3 maçta forma giyerken, 167 dakika şans bulabildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Matheus Fernandes'i özellikle istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede, "Onu burada parlatır, yıldızlaştırırız" dediği gelen bilgiler arasında.