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'dan 'i istiyor

'de oynadığı son 6 maçta 16 puan toplayan , zirve yarışına ortak oldu. Lider 'un ardından ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, devre arasında 'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.12.2020 10:16 Son Güncelleme: 7.12.2020 10:20 ABONE OL
Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

Yaz döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren ve sezona da iyi bir başlangıç yapan , taraftarının beğenisini kazandı.

Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, rakiplerine gözdağı verdi ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. 6 maçtır yenilmeyen Cimbom, aldığı sonuçlarla beraber ligde ikinci sıraya kadar yükseldi.

Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, seçimin de ertelenmesiyle birlikte tamamen transfere odaklanmış durumda.

Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

Önceki dönemlerde transferleri son güne bırakan yönetim, bu kez hata yapmak istemiyor. İşi sıkı tutan Cimbom, bu kez erkenden transferleri açıklayıp takıma adaptasyon sürecini minimumda tutmak istiyor.

Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takım, 'da fazla forma şansı bulamayan genç ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

'ın 'da fazla forma şansı bulamayan 'i istediği iddia edildi. Katalan ekibinde şans bulamayan 22 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor.

Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

Yaz döneminde 7 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Brezilyalı ön libero, kendisini geliştirmek için başka takıma gitmeyi kafaya koydu.

Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

Sarı-kırmızılı ekip de bu transferde devreye girerken, 'nın Aslan'a zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. Genç orta saha, bu sezon 3 maçta forma giyerken, 167 dakika şans bulabildi.

Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor

Milliyet'te yer alan habere göre, Teknik Direktörü Terim'in 'i özellikle istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede, "Onu burada parlatır, yıldızlaştırırız" dediği gelen bilgiler arasında.

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Galatasaray Barcelona'dan Matheus Fernandes'i istiyor
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