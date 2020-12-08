Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmed Musa bitiyor!

bitiyor!

Devre arası için çalışmalarını sürdüren 'ın ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Büyük bir aksilik çıkmazsa Ahmed Musa’nın devre arasında Galatasaray’a imza atması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 01:11 ABONE OL
Ahmed Musa bitiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz" dediği isimlerin ilk sırasında Ahmed Musa'nın olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi.

28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak G.Saray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıla geçildi.

Büyük bir aksilik çıkmazsa Ahmed Musa'nın devre arasında Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim de golcü oyuncunun transferini ısrarla talep ediyor.

Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği Musa, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Nijeryalı yıldız futbolcu hücum hattında joker görevi görerek takımına güç katıyor. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı bu açıklama ile duyurdu! 7 günlük süre 5 güne indi...
Onur Büyüktopçu'nun o sözleri başına dert oldu! Yarışmacı Vasfiye Yılmaz manevi tazminat davası açtı ve…
Son dakika haberler... Firari terörist Fetullah Gülen korona mı oldu? Ölüden beter halde...
SON DAKİKA | 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, yasak başladı mı?
Son dakika haberler: Koronavirüste bir ilk! Geleceği öngören mucize test duyuruldu...
Son dakika haberi! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı yaptırmak zorunlu mu? Bakan Koca tek tek yanıtladı
Son dakika haberi: Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Serhan Kerim Adalı'nın hesap kavgasında yeni gelişme!
Profesör Dinçer'den hamsi uyarısı: Veriler endişelendiriyor...
Son dakika haberler: Başakşehir maçındaki hakemle ilgili skandallar ortaya çıktı! Pierre Webo’ya...
Dün gece Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık 2020 Masterchef'te 25 bin TL'lik büyük ödülü hangi yarışmacı aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmed Musa bitiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA