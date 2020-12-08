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için flaş transfer sözleri!

İsveçli eski futbolcu , ’de forma giyen ve adı transferde uzun süredir Fenerbahçe ile anılan hakkında açıklamalarda bulundu. Ljunberg, “Arsenal’de çok az yetenekli isim var, onlardan biri de Mesut. Arsenal’in ona ihtiyacı var” ifadelerini kullanarak İngiliz ekibin Türk asıllı Alman yıldızla yollarını ayırmak yerine onunla çalışmayı sürdürmesi gerektiğini savundu.

AA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 14:20 Son Güncelleme: 8.12.2020 14:47 ABONE OL
Arsenal için flaş transfer sözleri!

1998-2007 yıllarında Arsenal'de forma giymesinin yanı sıra takımda bir süreliğine yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini de üstlenen 43 yaşındaki Ljungberg, İngiliz temsilcisinin sezon başında Mesut Özil'i kadro dışı bırakması yönünde aldığı kararı eleştirdi.

İngiliz basınına konuşan eski İsveçli milli oyuncu, "Arsenal, Mesut Özil'in orta sahadaki yaratıcılığından yoksun kaldığı için bu sezon hücumda bocalıyor. Onun kadro dışı kalması yönünde alınan kararı algılamakta zorlanıyorum çünkü savunmanın kilidini açmak için Mesut Özil'den daha yetenekli çok az oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil kalitesinde bir oyuncuya her takımın ihtiyaç duyacağını belirten Ljungberg, "Arsenal'in Mesut'a fazlasıyla ihtiyacı var. Her hafta düzenli olarak ilk 11'de oynaması gerekmiyor. Ama maçta topa sahip olmak istediğinizde ve tehlikeli ara paslarla gol pozisyonu üretmeniz gerektiğinde bunu Mesut'tan daha iyi yapacak bir oyuncu bulamazsınız. Defansif yönden biraz daha açık verebilirsiniz ancak bu şekilde maç kazanma olasılığınız da artar. Mesut Özil'in 25 kişilik kadroda yer almaması çok kötü bir tercih." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 11 lig maçında 10 kez rakip ağları sarsan, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Arsenal, 13 puanla ligde 15. sırada bulunuyor.

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Arsenal için flaş transfer sözleri!
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