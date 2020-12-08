Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 2 kulüp talip oldu

TAKIMCA İYİ SAVUNDUK

Altay, Denizlispor galibiyetinde kendi kurtarışları kadar takım olarak iyi savunma yapmalarının da rolü olduğunu söyledi, "Bence bir takımın başarısı için önemli olan önce iyi savunma yapmaktır. Gol yemediğin zaman 1 gol attığında 3 puan alıyorsun. Biz de bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah her şey iyi olur." dedi.

