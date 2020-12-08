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Fenerbahçeli 'a 2 kulüp talip oldu

'nin kalesinde gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan , transferin gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor. 21 yaşındaki kaleci için kulüpler şimdiden sarı-lacivertli takımın kapısını çalmaya başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.12.2020 09:38 Son Güncelleme: 8.12.2020 09:42 ABONE OL
Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 2 kulüp talip oldu

'de gündem ... Denizlispor deplasmanında 1'i penaltı olmak üzere yaptığı 7 kurtarışla devleşen genç kaleci herkesi kendisine hayran bıraktı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 2 kulüp talip oldu

Refleksleri, hırsı ve her geçen gün üstüne koyduğu performansıyla takdir toplayan sarı- lacivertli eldiven, ve 'in izinde yürüyor.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 2 kulüp talip oldu

Tarihe adlarını yazdıran iki isim de tıpkı Altay gibi 21 yaşında kalesini teslim almış, Rüştü 9 - Volkan ise 17 sene aralıksız forma giymişti.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 2 kulüp talip oldu

TAKIMCA İYİ SAVUNDUK
Altay, Denizlispor galibiyetinde kendi kurtarışları kadar takım olarak iyi savunma yapmalarının da rolü olduğunu söyledi, "Bence bir takımın başarısı için önemli olan önce iyi savunma yapmaktır. Gol yemediğin zaman 1 gol attığında 3 puan alıyorsun. Biz de bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah her şey iyi olur." dedi.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 2 kulüp talip oldu

Bu sezon 2 penaltı kurtaran Altay, takımı ayakta tutan isimler arasında yer alıyor... Bayındır'ın ligde en çok kurtarış yaptığı maçlar şöyle: Denizlispor 7, 5, 4, 4. Geride kalan 11 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalan genç kaleci toplamda ise 31 kurtarış gerçekleştirdi. Bunların 15'i ceza sahası içinden, 14'ü ceza sahası dışından, 2'si ise altı pastan.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 2 kulüp talip oldu

SHEFFIELD VE AJAX PEŞİNDE!
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Altay'ı başta Sheffield United ve Ajax olmak üzere birçok Avrupa devinin yakın takibe aldığı belirtiliyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 2 kulüp talip oldu
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