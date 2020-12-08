Son dakika: Nihat Özdemir'den Başakşehir açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Medipol Başakşehir'in ırkçı söylem nedeniyle çekildiği Paris Saint-Germain (PSG) maçını tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Özdemir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesini değerlendirdi.

Kabul edilemez bir durumla karşı karşıya kalındığını aktaran Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Başakşehir'in başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hem de UEFA'nın başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşme halindeyiz. Dördüncü hakemi görevden aldılar. UEFA, ya dördüncü hakemsiz ya da yeni bir hakemle bu maçı devam ettirmek istiyor. Başakşehirli futbolculara düşen bir görev var. Çıkıp bu maçı oynayarak sonlandırmalılar. Tamamen haklı durumdayız. Sahaya çıkmazsak bizi haksız duruma sokabilirler. Netice olarak Başakşehir sahaya çıkmazsa UEFA Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. Disiplin Kurulundan nasıl bir karar çıkacağını bilemiyoruz. Tabii ki biz TFF olarak Başakşehir'in yanındayız. Gerekli mücadeleyi de yapacağız ancak nasıl bir karar çıkacağını bilemiyoruz."

UEFA'nın da maçın oynanarak sonlanmasını istediğini anlatan Özdemir, "İnşallah haklıyken haksız duruma düşmeyiz." diye konuştu.