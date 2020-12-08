Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Süper Lig'de 11. hafta dün oynanan Trabzonspor - Sivasspor karşılaşması ile son buldu. Bordo-mavililer sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşayı 3-0'lık skorla devirmiş, lider Alanyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla boyun eğmiş ve ilk yenilgisini almıştı.
Galatasaray ağırladığı Hatayspor'u 3-0 yenmiş, Başakşehir ise deplasmanda Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz haftanın şampiyonluk favorisi Fenerbahçe ise deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla devirdi.
İddia Risk Yönetimi de bu karşılaşmaların ardından Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 1.95
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 5.50
Alanyaspor: 12.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 35.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.00
Galatasaray: 3.00
Beşiktaş: 5.75
Alanyaspor: 10.00
Başakşehir: 15.00
Trabzonspor: 25.00