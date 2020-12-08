Villarreal - Qarabağ maçı korona virüsü engeline takıldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanması planlanan Villarreal - Qarabağ maçı koronavirüsü engeline takıldı.
Sivasspor'un da yer aldığı grupta 10 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan mücadelenin, Azerbaycan temsilcisinde çıkan çok sayıda korona virüsü vakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
Grupta son maçlar öncesi Villarreal'in grup liderliği, Qarabağ'ın da sonuncu olması kesinleşmişti.
KARABAĞ EKİBİNDE EKSİK İSİMLER
Mahammedaliyev
Romero
Garayev
Emil Balayev
Ibrahimli
Bayramov
Mahir Emreli
Hüseynov
Medina
Maxim Medvedev
Musa Qurbanly
Huseynov
Andreade