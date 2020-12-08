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- maçı korona virüsü engeline takıldı

'nde oynanaması gereken - maçı koronavirüsü engeline takıldı. ekibinde korona virüsü vakalarının çok fazla olması sebebiyle UEFA maçı erteledi.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 19:28 ABONE OL
Villarreal - Qarabağ maçı korona virüsü engeline takıldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanması planlanan Villarreal - Qarabağ maçı koronavirüsü engeline takıldı.

Sivasspor'un da yer aldığı grupta 10 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan mücadelenin, Azerbaycan temsilcisinde çıkan çok sayıda korona virüsü vakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Grupta son maçlar öncesi Villarreal'in grup liderliği, Qarabağ'ın da sonuncu olması kesinleşmişti.

KARABAĞ EKİBİNDE EKSİK İSİMLER
Mahammedaliyev
Romero
Garayev
Emil Balayev
Ibrahimli
Bayramov
Mahir Emreli
Hüseynov
Medina
Maxim Medvedev
Musa Qurbanly
Huseynov
Andreade

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Villarreal - Qarabağ maçı korona virüsü engeline takıldı
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