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'dan güzel haber!

Koronavirüse yakalanan Türk futbolunun efsane isimlerinden 'dan iyi haber geldi. Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, hesabından babası ile fotoğrafını paylaşarak, "Geri döndü" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 23:19 ABONE OL
Yılmaz Vural'dan güzel haber!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastanede önce yoğun bakım, sonrasında entübasyon işlemine alınan, entübasyon işlemi tamamlandıktan sonra ise servis odasında tedavisine devam edilen Yılmaz Vural'dan bir güzel haber daha geldi. Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, sosyal medya hesabından babası ile fotoğrafını paylaşarak, "Geri döndü" ifadesini kullandı.

Covid-19 nedeniyle 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakıma alınan ve entübe edilen, sonrasında 4 günlük uyutma sürecinin ardından yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural'ın tedavisinde sona yaklaşıldı. Tedavi sürecinde sona gelinen Yılmaz Vural'ın son hali, oğlu Emre Vural'ın sosyal medya paylaşımında görüldü. Sağlık durumu iyi gözüken babasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Emre Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geri döndü" ifadesini kullandı.

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Yılmaz Vural'dan güzel haber!
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