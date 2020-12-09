Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıkladı! "Ortak karardı"

Şampiyonlar Ligi'nde son maçında PSG'ye deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ırkçılık olayları ve erteleme kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un sözleri

"Tekrar maça çıkıp oynanmasının çok doğru olmadığını düşündük dün. Bu anlamda UEFA'nın da bugüne erteleme kararının çok doğru olduğunu düşünüyorum."



"Bir yandan sahaya çıkmazsak korkularımız vardı, 3 puan silinebilir, ceza alabiliriz gibi... UEFA'ya da teşekkür etmek lazım, bu anlayışı gösterdiler. Bu kadar büyük organizasyon içinde maçı bugüne erteleme kararı aldılar."



"Tabii ki yaşananlardan en çok etkilenen futbolcular oldu. Hem bizim takımın hem rakip takımın oyuncuları birbirlerine destek verdiler. Ya hep birlikte çıkarız, ya da çıkmayız dedik. Bu duruşu hep birlikte sergiledik."



"Bu son maçımızdı. Dünden sonra maça odaklanmak çok zordu. Buraya zaten eksik gelmiştik. Bir de konsantrasyonumuz bozulunca istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Artık lige döneceğiz. Üst sıralara tırmanmak için bir adım atmamız gerekiyor."



"Bu bizim için çok büyük bir deneyim oldu, oyuncularımızla birlikte aldığımız karar. En önemli şeylerden biri de, rakip takımın, özellikle Neymar ve Mbappe'nin bize destek olmasıydı. Webo hocaya destek olmaları ve maçı oynamamak istememeleri, 2 takımın ortak kararıydı."

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