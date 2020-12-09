Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıkladı! "Ortak karardı"

Teknik Direktörü maç sonrası açıkladı! "Ortak karardı"

'nde 'ye deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup olan 'de , ırkçılık olayları ve erteleme kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 9.12.2020 23:55 Son Güncelleme: 10.12.2020 00:37 ABONE OL
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıkladı! Ortak karardı

Şampiyonlar Ligi'nde son maçında PSG'ye deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ırkçılık olayları ve erteleme kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un sözleri
"Tekrar maça çıkıp oynanmasının çok doğru olmadığını düşündük dün. Bu anlamda UEFA'nın da bugüne erteleme kararının çok doğru olduğunu düşünüyorum."

"Bir yandan sahaya çıkmazsak korkularımız vardı, 3 puan silinebilir, ceza alabiliriz gibi... UEFA'ya da teşekkür etmek lazım, bu anlayışı gösterdiler. Bu kadar büyük organizasyon içinde maçı bugüne erteleme kararı aldılar."

"Tabii ki yaşananlardan en çok etkilenen futbolcular oldu. Hem bizim takımın hem rakip takımın oyuncuları birbirlerine destek verdiler. Ya hep birlikte çıkarız, ya da çıkmayız dedik. Bu duruşu hep birlikte sergiledik."

"Bu son maçımızdı. Dünden sonra maça odaklanmak çok zordu. Buraya zaten eksik gelmiştik. Bir de konsantrasyonumuz bozulunca istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Artık lige döneceğiz. Üst sıralara tırmanmak için bir adım atmamız gerekiyor."

"Bu bizim için çok büyük bir deneyim oldu, oyuncularımızla birlikte aldığımız karar. En önemli şeylerden biri de, rakip takımın, özellikle Neymar ve Mbappe'nin bize destek olmasıydı. Webo hocaya destek olmaları ve maçı oynamamak istememeleri, 2 takımın ortak kararıydı."

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıkladı! "Ortak karardı"

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den ırkçılık yorumu!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı bu açıklama ile duyurdu! 7 günlük süre 5 güne indi...
Onur Büyüktopçu'nun o sözleri başına dert oldu! Yarışmacı Vasfiye Yılmaz manevi tazminat davası açtı ve…
Son dakika haberler... Firari terörist Fetullah Gülen korona mı oldu? Ölüden beter halde...
SON DAKİKA | 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, yasak başladı mı?
Son dakika haberler: Koronavirüste bir ilk! Geleceği öngören mucize test duyuruldu...
Son dakika haberi! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı yaptırmak zorunlu mu? Bakan Koca tek tek yanıtladı
Son dakika haberi: Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Serhan Kerim Adalı'nın hesap kavgasında yeni gelişme!
Profesör Dinçer'den hamsi uyarısı: Veriler endişelendiriyor...
Son dakika haberler: Başakşehir maçındaki hakemle ilgili skandallar ortaya çıktı! Pierre Webo’ya...
Dün gece Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık 2020 Masterchef'te 25 bin TL'lik büyük ödülü hangi yarışmacı aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıkladı! "Ortak karardı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA