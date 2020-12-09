Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Fenerbahçe'nin, 2017 yılında Rabotnicki'den 180 bin euro'ya kadrosuna kattığı Eljif Elmas 2 yıl sonra İtalyan devi Napoli'ye transfer olmuştu.
Bu transfer sayesinde 16 milyon euro gibi önemli bir bonservis bedeli elde eden Fenerbahçe, oyuncunun bir sonraki satışından da pay alacak.
Performans olarak henüz istenen seviyeye gelmese de Eljif Elmas, Avrupa basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili Portekiz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...
Portekiz basınından TVI24'te yer alan habere göre Benfica'nın orta saha transferi için adayları arasında Eljif Elmas da yer alıyor.
Haberde ortaya atılan rakam ise 20 milyon euro... Napoli'nin 16 milyon euro'ya renklerine bağladığı genç yıldızı daha az bir rakama göndermeyeceği ifade ediliyor.
Fotomaç'ın derlediği habere göre transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe de pay alacak. Eljif Elmas, bu sezon Napoli formasıyla ligde oynadığı 7 maçta 1 gol atarken, toplamda Avrupa Ligi maçları da dahil olmak üzere 10 karşılaşmada görev aldı.