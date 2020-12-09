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'nin genç yıldızı 'tan 'ye !

Son dakika haberleri... Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'den sadece 180 bin Euro bedelle kadrosuna kattığı 'ı 2 sezon aradan sonra İtalya Serie A ekibi 'ye 16 milyon Euro bonservis bedeli ile gönderen Fenerbahçe'ye genç isimden bir daha geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 17:43 Son Güncelleme: 9.12.2020 18:11 ABONE OL
Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

'nin, 2017 yılında Rabotnicki'den 180 bin euro'ya kadrosuna kattığı 2 yıl sonra İtalyan devi 'ye olmuştu.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Bu sayesinde 16 milyon euro gibi önemli bir bonservis bedeli elde eden , oyuncunun bir sonraki satışından da pay alacak.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

'ye büyük umutlarla olan Makedon futbolcu, yeni takımında henüz bekleneni veremedi.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Performans olarak henüz istenen seviyeye gelmese de , Avrupa basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Son olarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili Portekiz basınından dikkat çeken bir iddiası geldi. İşte detaylar...

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Portekiz basınından TVI24'te yer alan habere göre 'nın orta saha transferi için adayları arasında da yer alıyor.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

İddialara göre , genç oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istiyor.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Haberde ortaya atılan rakam ise 20 milyon euro... 'nin 16 milyon euro'ya renklerine bağladığı genç yıldızı daha az bir rakama göndermeyeceği ifade ediliyor.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Fotomaç'ın derlediği habere göre transferin gerçekleşmesi durumunda de pay alacak. , bu sezon formasıyla ligde oynadığı 7 maçta 1 gol atarken, toplamda Avrupa Ligi maçları da dahil olmak üzere 10 karşılaşmada görev aldı.

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Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!
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