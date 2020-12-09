Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Hepsi ilk on bir rekabeti içinde yer almak için niyetli ve sahada da bunu gösterdi. Süreç sadece bu oyuncular ile sınırlı kalmadan, başka isimleri de devreye sokmayı gerektiriyor. Sonuçlar iyi ise cesaret de artıyor. Ama puanlar bu kadar yakın giderken, kayıplar sonrasında dik durmak önemli.

