Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Savunmaya, orta sahaya ve hücuma takviye düşünen sarı-kırmızılıların bonservis ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satması gerekiyor. İtalyanlar Marcao'yu, İngilizler Luyindama'yı takip ediyor.
Bu ikiliden birini satmaya hazırlanan G.Saray, aradığı stoperi Türkiye'de buldu: Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan o isim, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.
DİĞER TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Aslan'ın listesinde olan 28 yaşındaki İngiliz stoper sezon sonunda serbest kalacak.
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G.Saray'la bu sezon 14 maça çıkan Marcao, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve play-off turunda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Christian Luyindama bu sezon 8'i lig, 2'si Avrupa olmak üzere 10 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Neftçi Bakü maçında ağları sarstı.
MUSLERA BİLE OYNAR FALCAO'DAN HAYIR YOK!
SORU: Galatasaray gençleriyle yürüyor. Teknik direktör Fatih Terim bu gençlere şans vermeye devam eder mi? Falcao iyileşirse kulübede oturmayı göze alır mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL:
G.Saray'ın kaliteli oyuncuları var. Fatih Terim'in de genel prensibi olan önde baskılı oyunda takım presi başarılı oluyor ve takım pozisyona girmekte zorlanmıyor.
Tek önemli sorun, 55-60'tan sonra Terim'in felsefesinde yorgunluk beliriyor, çünkü çok güç isteyen bir oyun.
Falcao müzmin sakat. Yazık o verilen paralara, bunları zamanında düşünmek lazım. Neredeyse Muslera bile oynayacak ama Falcao ortada yok.
GÜRCAN BİLGİÇ: Falcao artık Galatasaray'ın oyuncusu değil. Artık bu noktada anlaşalım. Kalan haftalarda da oynaması mümkün ama nasıl güvenilir, bilemiyorum. Şartlar Terim'i kulübedekileri sahaya itmeye mecbur etti.
Bu süreçte de onları iyi hazırladı, yönetti ve üstlerindeki baskıyı yok etti.
Hepsi ilk on bir rekabeti içinde yer almak için niyetli ve sahada da bunu gösterdi. Süreç sadece bu oyuncular ile sınırlı kalmadan, başka isimleri de devreye sokmayı gerektiriyor. Sonuçlar iyi ise cesaret de artıyor. Ama puanlar bu kadar yakın giderken, kayıplar sonrasında dik durmak önemli.
İSKENDER GÜNEN: Falcao geldiği gün bu transferin yanlış olduğunu dile getirmiştim. Şu an gelinen noktada Terim, Falcao'ya ilk 11'de yer vermez. Terim, sezona 4-1-4-1 dizilişi ile başladı.
Orta sahada Taylan, önde Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli hızlı pas oyununu sahaya yansıtan bir takım. Sonrasında ise sıkıntılı bir süreç yaşadılar, son dönemde toparladılar.
Oyun formatı sezon başlangıcı gibi değil. Feghouli oyun kurucu rolde, sol iç Emre Akbaba, Emre Kılınç serbest ve sağ iç Oğulcan, önde Diagne. Topu öne oynamaya yönelik bir plan. Genç oyuncuların arzuları, istekleri ve de coşkuları göz ardı edilmemeli.
G.SARAY İYİ BİR ÖRNEK
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray son haftalarda daha çok yerli futbolcularla oynamaya başladı. Ben yaşanan bu havayı Terim'in 96-2000 yıllarında yakaladığı yerli ağırlıklı kadroya benzetiyorum.
Rekabet ortamında Fatih hocanın formayı adaletli dağıttığını görüyorum. Bu davranış G.Saray'a öz güven getirdiği gibi arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyor.
Terim'in oyunun liderliğine getirdiği Feghouli'ye arkadaşları ağabey gözüyle bakıyor. Falcao ise hırsını kaybetmiş ve tribünden neredeyse kombine almış. Bu haliyle Falcao, kulübede bile zor oturur. ALİ GÜLTİKEN: Aslında teknik adamlığın bir diğer yönü de eğitmenlikten geçiyor.
Olanı geliştirebilmek çok önemli. G.Saray bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Taylan'la, Oğulcan'la, Kerem'le G.Saray bu sezon yeni oyuncuları kadrosunda parlatmaya başladı, demek ki olabiliyormuş.