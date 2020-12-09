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Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Son dakika haberi: Son dakika haberi: Marcao-Luyindama'dan birini satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, kulübüyle sözleşme yenilemeye yanaşmayan İngiliz futbolcuyu almayı hedefliyor. G.Saray, aradığı stoperi 'de buldu.

Giriş Tarihi: 9.12.2020 11:30 Son Güncelleme: 9.12.2020 11:37 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Savunmaya, orta sahaya ve hücuma takviye düşünen sarı-kırmızılıların bonservis ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satması gerekiyor. İtalyanlar Marcao'yu, İngilizler Luyindama'yı takip ediyor.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Bu ikiliden birini satmaya hazırlanan G.Saray, aradığı stoperi 'de buldu: 'un ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan o isim, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

DİĞER TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Aslan'ın listesinde olan 28 yaşındaki İngiliz stoper sezon sonunda serbest kalacak.

Kumar vs sorunlar yüzünden Premier Lig'den ayrılmak zorunda kalmıştı

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Kariyerine 'de devam etmek isteyen İngiliz savunmacı, dilimizi öğrendi. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1991 doğumlu Steven bu yüzden kendisine gelen diğer tekliflere şimdilik olumsuz yanıt verdi.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

G.Saray'la bu sezon 14 maça çıkan Marcao, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve play-off turunda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Christian Luyindama bu sezon 8'i lig, 2'si Avrupa olmak üzere 10 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Neftçi Bakü maçında ağları sarstı.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

MUSLERA BİLE OYNAR FALCAO'DAN HAYIR YOK!

SORU: Galatasaray gençleriyle yürüyor. Teknik direktör Fatih Terim bu gençlere şans vermeye devam eder mi? Falcao iyileşirse kulübede oturmayı göze alır mı?

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

ÖMER ÜRÜNDÜL:
G.Saray'ın kaliteli oyuncuları var. Fatih Terim'in de genel prensibi olan önde baskılı oyunda takım presi başarılı oluyor ve takım pozisyona girmekte zorlanmıyor.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Tek önemli sorun, 55-60'tan sonra Terim'in felsefesinde yorgunluk beliriyor, çünkü çok güç isteyen bir oyun.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Falcao müzmin sakat. Yazık o verilen paralara, bunları zamanında düşünmek lazım. Neredeyse Muslera bile oynayacak ama Falcao ortada yok.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

GÜRCAN BİLGİÇ: Falcao artık Galatasaray'ın oyuncusu değil. Artık bu noktada anlaşalım. Kalan haftalarda da oynaması mümkün ama nasıl güvenilir, bilemiyorum. Şartlar Terim'i kulübedekileri sahaya itmeye mecbur etti.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Bu süreçte de onları iyi hazırladı, yönetti ve üstlerindeki baskıyı yok etti.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Hepsi ilk on bir rekabeti içinde yer almak için niyetli ve sahada da bunu gösterdi. Süreç sadece bu oyuncular ile sınırlı kalmadan, başka isimleri de devreye sokmayı gerektiriyor. Sonuçlar iyi ise cesaret de artıyor. Ama puanlar bu kadar yakın giderken, kayıplar sonrasında dik durmak önemli.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

İSKENDER GÜNEN: Falcao geldiği gün bu transferin yanlış olduğunu dile getirmiştim. Şu an gelinen noktada Terim, Falcao'ya ilk 11'de yer vermez. Terim, sezona 4-1-4-1 dizilişi ile başladı.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Orta sahada Taylan, önde Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli hızlı pas oyununu sahaya yansıtan bir takım. Sonrasında ise sıkıntılı bir süreç yaşadılar, son dönemde toparladılar.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Oyun formatı sezon başlangıcı gibi değil. Feghouli oyun kurucu rolde, sol iç Emre Akbaba, Emre Kılınç serbest ve sağ iç Oğulcan, önde Diagne. Topu öne oynamaya yönelik bir plan. Genç oyuncuların arzuları, istekleri ve de coşkuları göz ardı edilmemeli.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

G.SARAY İYİ BİR ÖRNEK
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray son haftalarda daha çok yerli futbolcularla oynamaya başladı. Ben yaşanan bu havayı Terim'in 96-2000 yıllarında yakaladığı yerli ağırlıklı kadroya benzetiyorum.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Rekabet ortamında Fatih hocanın formayı adaletli dağıttığını görüyorum. Bu davranış G.Saray'a öz güven getirdiği gibi arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyor.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Terim'in oyunun liderliğine getirdiği Feghouli'ye arkadaşları ağabey gözüyle bakıyor. Falcao ise hırsını kaybetmiş ve tribünden neredeyse kombine almış. Bu haliyle Falcao, kulübede bile zor oturur. ALİ GÜLTİKEN: Aslında teknik adamlığın bir diğer yönü de eğitmenlikten geçiyor.

Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...

Olanı geliştirebilmek çok önemli. G.Saray bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Taylan'la, Oğulcan'la, Kerem'le G.Saray bu sezon yeni oyuncuları kadrosunda parlatmaya başladı, demek ki olabiliyormuş.

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Son dakika: Galatasaray'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı! Onun da gönlü istanbul'da...
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