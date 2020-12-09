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Teknik Direktörü : Devre arası takviye şart

, döneminde ilk defa karşısında puan kaybederken eksikler de ortaya çıktı. Tecrübeli hoca devre arasında transferle güçlenmeleri gerektiğini söyledi. Scoutlar listelerini hazırlıyor.

Giriş Tarihi: 9.12.2020 01:54 Son Güncelleme: 9.12.2020 02:35 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Devre arası takviye şart

, döneminde ilk defa karşısında puan kaybederken eksikler de ortaya çıktı. Tecrübeli hoca devre arasında transferle güçlenmeleri gerektiğini söyledi. Scoutlar listelerini hazırlıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Devre arası takviye şart

Usta çalıştırıcı hem ilk 11'e hem de yedek kulübesine yapmalarının şart olduğunu kaydetti. Avcı ancak bu şekilde seviye atlayabileceklerini bordo-mavili yöneticilere iletti. Amaç nokta atışı isimleri alarak kadroyu güçlendirmek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Devre arası takviye şart

4 TRANSFER YAPMALIYIZ
Fırtına'da teknik direktör 'nın isteği doğrultusunda çalışmalar da başladı. Hem Avcı'nın ekibi hem de kulüp scoutları deneyimli çalıştırıcıya alternatifli listelerini sunacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Devre arası takviye şart

en az 4 takviye yapmaları gerektiğini belirtti. Tecrübeli hocanın yeni transferlerde görmek istediği özellikler de belli. Başarılı teknik adam, teknik kapasitesi yüksek, pas oyununa uygun ve mücadeleci isimlerin alınmasını istiyor. Scout ekibi kulübün mali bütçesine uygun isimleri tarıyor. Son kararı Avcı verecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Devre arası takviye şart

ORTA SAHA VE HÜCUMA İSTİYOR
Fotomaç'ın haberine göre , yapılacak yeni transferlerin bölgelerini de belirledi. Usta çalıştırıcı, savunmaya değil, takviyeleri orta saha ve hücum hattına istiyor. Bu hafta Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşanmıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Devre arası takviye şart

YEDEK KULÜBESi YETERSiZ
, 'un başında 3 maça çıktı. Kulübenin yeterince güven vermediği rakamlara da yansıdı. İşte 2 detay:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Devre arası takviye şart

10 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Pandemi dönemiyle takımlara 5'er oyuncu değişikliği hakkı tanındı. 3 maçta 15 değişiklik hakkının 10'unu kullandı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Devre arası takviye şart
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