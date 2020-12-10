Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den, İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilere para kazandırmaya devam ediyor.
Lazio'nun, Belçika temsilcisi Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak 20 yıl sonra Devler Ligi'nde turlamasıyla Kanarya, Kosovalı'nın bonus maddesinden yararlanma hakkı kazandı.
Ajansspor'un haberine göre Muriqi'yi Lazio'ya satan sarı-lacivertliler, yapılan anlaşmaya göre İtalyan temsilcisinin Devler Ligi'nde bir üst tura geçmesiyle 1 milyon euro daha kazandı.
Lazio ile sezon başında 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imzasını atan Vedat Muriqi, yeni takımında henüz isteneni veremedi.
Kosovalı golcü, İtalyan ekibinin formasıyla çıktığı toplam 8 karşılaşmada henüz golle tanışamadı.