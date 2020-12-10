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'ye para kazandırmaya devam ediyor!

'nin sezon başında 'nın Lazio takımına 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sattığı , sarı-lacivertli takıma para kazandırmaya devam ediyor. Kosovalı golcünün kontratında bonservis bedelinin yanı sıra bazı bonuslar da vardı. Dün Lazio'nun 'nde tur atlamasıyla o maddelerden biri devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:13 Son Güncelleme: 10.12.2020 09:16 ABONE OL
Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor!

Sezon başında 'den, Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon euro karşılığında olan , sarı-lacivertlilere para kazandırmaya devam ediyor.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor!

Lazio'nun, temsilcisi ile 2-2 berabere kalarak 20 yıl sonra 'nde turlamasıyla Kanarya, Kosovalı'nın bonus maddesinden yararlanma hakkı kazandı.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor!

Ajansspor'un haberine göre Muriqi'yi Lazio'ya satan sarı-lacivertliler, yapılan anlaşmaya göre İtalyan temsilcisinin 'nde bir üst tura geçmesiyle 1 milyon euro daha kazandı.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor!

Bu arada , sakatlığından dolayı maçında kadroda yer almamıştı.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor!

Lazio ile sezon başında 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imzasını atan , yeni takımında henüz isteneni veremedi.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor!

Kosovalı golcü, İtalyan ekibinin formasıyla çıktığı toplam 8 karşılaşmada henüz golle tanışamadı.

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Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor!
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