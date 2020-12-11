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Emre Aslan’ın yeni Ergün’ü olur

, 3 yıl önce Sivas’a transfer ettirdiği 26 yaşındaki futbolcuyu SABAH’a değerlendirdi: “’a cuk oturdu. Çok yönlü bir hücum oyuncusu. Ben onu fiziği, top tekniği ve sahadaki duruşuyla ’ye benzetiyorum. Karakter olarak da çok düzgün ve sessiz bir çocuk”

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 11.12.2020 ABONE OL
Emre Aslan’ın yeni Ergün’ü olur
Sol açık olarak geldiği Galatasaray'da orta sahada oynamaya başlayan Emre Kılınç, yeni görev yerine çok çabuk alışırken tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal eski talebesine övgüler yağdırdı. İşte Mesut Bakkal'ın 26 yaşındaki kanat oyuncuyla ilgili sözleri: Emre'yi Sivasspor'u çalıştırdığım dönemde Boluspor'dan sadece 900 bin TL bonservis bedeli ödeyerek almıştık. O parayı da üç takside bölmüştük. Bu gelişimi göstereceği belliydi, şaşırmadım."

MÜTHİŞ ŞUT VE ASİST ÖZELLİĞİ VAR
"Ben Emre'yi kenarda kullanıyordum ama sürekli de 'İçeri gir' diyordum ve serbest oynatıyordum. Önsezileri çok güçlü, müthiş asist ve şut özelliği var. Galatasaray'a 'cuk' oturdu. Zaten Fatih Hoca ona güveni veriyor, göreceksiniz performansı daha da iyi olacak. Çok yönlü bir hücum oyuncusu. Kanatta, forvet arkasında ve orta sahanın merkezinde oynayabilir. Emre'yi fiziği, top tekniği ve sahadaki duruşuyla Ergün Penbe'ye benzetiyorum."

GALATASARAY ONU TUTAMAZ!
Merih Demiral'ı Alanyaspor'da iken ilk kez kendisinin oynattığını hatırlatan Mesut Bakkal, "Ona Avrupa'ya gitmesi yönünde tavsiyede bulunmuştum. Merih de gitti ve şu anda Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri. Emre'de de Avrupa'ya transfer yapacak potansiyeli görüyorum. Karakter olarak çok düzgün ve sessiz bir çocuk. Alıştıkça Galatasaray'da daha iyi oynayacak" dedi.

ERGÜN PENBE KİMDİR?
Gaşatasaray'ın üst üste 4 kez lig şampiyonu olan ve UEFA Kupası'nı kaldıran kadrosunda yer alan Ergün Penbe, sarı-kırmızılı formayı uzun yıllar başarıyla giydi. Kariyeri boyunca sadece 1 kırmızı kart gören 17 Mayıs 1972 doğumlu Penbe, şu anda Tarsus İY'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.

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Emre Aslan’ın yeni Ergün’ü olur
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