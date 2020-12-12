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'ten sürpriz kayıp!

Bundesliga'nın 11'. haftasında lider , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Münih, 67. dakikada 'nin golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 23:14 ABONE OL
Bayern Münih'ten sürpriz kayıp!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında Alte Försterei Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 4. dakikada Grischa Prömel'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oynayan Bayern Münih, 67. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bayern Münih, puanını 24'e çıkararak maç fazlası ve averajla liderliğini sürdürdü.

Union Berlin ise 17 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

Bundesliga'da 11. hafta, yarın oynanacak Augsburg-Schalke 04 ve Bayer Leverkusen-Hoffenheim karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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Bayern Münih'ten sürpriz kayıp!
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