Borussia Dortmund 1-5 Stuttgart | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart'ı konuk etti.
Karşılaşmayı 5-1 kaybeden ev sahibi Borussia Dortmund, ağır bir yenilgi aldı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren goller Silla Wamangituka(2), Philipp Förster, Tanguy Coulibaly ve Nicolas Gonzalez'den geldi.
Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta sarı-siyahlıların tek golünü Giovanni Reyna kaydetti.
Bu sonucun ardından Dortmund son 3 haftada 1 puan toplarken, 19 puanda kaldı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Stuttgart ise 17 puana yükseldi.Leipzig 2-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU
GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Mainz 05 0-1 Köln
RB Leipzig 2-0 Werder Bremen
Freiburg 2-0 Arminia Bielefeld
Mönchengladbach 1-1 Hertha Berlin