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1-5 Stuttgart | MAÇ SONUCU

'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'a 5-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 20:04 Son Güncelleme: 12.12.2020 20:43 ABONE OL
Borussia Dortmund 1-5 Stuttgart | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart'ı konuk etti.

Karşılaşmayı 5-1 kaybeden ev sahibi Borussia Dortmund, ağır bir yenilgi aldı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren goller Silla Wamangituka(2), Philipp Förster, Tanguy Coulibaly ve Nicolas Gonzalez'den geldi.

Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta sarı-siyahlıların tek golünü Giovanni Reyna kaydetti.

Bu sonucun ardından Dortmund son 3 haftada 1 puan toplarken, 19 puanda kaldı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Stuttgart ise 17 puana yükseldi.

Leipzig 2-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Mainz 05 0-1 Köln
RB Leipzig 2-0 Werder Bremen
Freiburg 2-0 Arminia Bielefeld
Mönchengladbach 1-1 Hertha Berlin

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Borussia Dortmund 1-5 Stuttgart | MAÇ SONUCU
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