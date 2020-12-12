Galatasaray transfer için formül arıyor!

Galatasaray'da transfer çıkmazı… Ocak'ta 3 yabancı transferi yapmak isteyen yönetim, dolu olan 14 kişilik kontenjan sebebiyle zorlanıyor. Orta sahaya Seri'yi, sol kanada Onyekuru'yu forvete ise Ahmed Musa'yı transfer etmek isteyen Aslan'ın bu isimlere yer açmak için 3 yabancısını göndermesi şart.



İLK YOLCULAR SEKIDIKA&BABEL

Yönetim yabancı kontenjanını açmak adına Sekidika'yı Süper Lig'den bir kulübe kiralamak istiyor. Yönetim, geçen sezonun 2. yarısında Ajax'a kiralanan Ryan Babel'e de takım arıyor.



FATİH TERİM'İN ZOR KARARI

Onyekuru transferi sebebiyle Babel'in gidişine sıcak bakan Fatih Terim'i, 3. oyuncu seçimi için ise zor bir karar bekliyor. Yabancılar içinde en zayıf halka olarak ise kiralık Etebo gözüküyor.



ÖNCE KONTENJAN SONRA İMZA

Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetimi; Ahmed Musa, Onyekuru ve Seri'nin transferine nokta koymak için kontenjan sorununu çözmeyi bekliyor