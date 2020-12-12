Kendimiz ettik kendimiz bulduk!

Ülke puanı sıralamasında korktuğumuz başımıza geldi. Ligi düşünüp, dönem dönem Avrupa'ya yedek kadrolarla çıkan, kendisinden düşük bütçeli takımlara karşı istediği sonuçları bir türlü alamayan ekiplerimiz yüzünden Devler Ligi'ne doğrudan katılma hakkımızı kaybettik.



EN FAZLA KATKI SİVASSPOR'DAN GELDİ

Temsılcılerımızın ülke puanında bu sene topladıkları değerlere baktığımızda G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir gibi yüksek bütçeli takımların Sivas kadar ülke puanına katkı yapamadığı görüldü. Yiğidolar son maça kadar tur şansını kovalarken ülke puanına 4 puanlık katkı sağladı. Bu değer G.Saray'da 3.5, katılım bonusu düşüldüğünde Başakşehir'de 2, Beşiktaş'ta 1.5, Alanyaspor'da ise 0.5 oldu.



FAROE TAKIMLARININ GERİSİNDELER

Yüksek bütçelerle Avrupa sahnesine çıkan Beşiktaş, G.Saray ve Başakşehir topladıkları puanlarla Faroe Adaları takımlarının da gerisinde kaldı. 48 bin kişi ile neredeyse üç ekibin stat kapasiteleri kadar ülke nüfusuna sahip olan Faroe'de, B36 Torshavn 4.5, KI Klaksvik 4, NSI Runavik ise 2 puanla ülkelerine katkı yaptı.



30 MİLYON EURO BUHAR OLABİLİR

Şampıyonlar Ligi'ne 2022- 2023 sezonundan itibaren artık eleme oynayarak gidebilecek olan Türk ekipleri, en az 30 milyon Euro'luk geliri ise turu geçme ihtimali sonrasına bıraktı. Devler Ligi'ne direkt giden takımlar 15 milyon Euro ayakbastı parası, en az 15 milyon Euro da yayın geliri almakta. Bu da Türk parasıyla 300 milyon TL yapıyor.



TRANSFERDE YAŞLI KALDIK!

UEFA ülkeler sıralamasında 2019 yılında 10. olduğumuz listede, 2020'de 11, 2021'de 13.'lüğe geriledik. Böyle devam ederse 2022'de 16, 2023'te ise 21. sıraya düşeceğiz. Yaşlı kadrolarla Avrupa'da başarı arayan temsilcilerimiz, genç kadrolara karşı güçlük çekiyor. Uluslararası Futbol Araştırma merkezi CIES'e göre de Türkiye bu yaz Avrupa'nın en yaşlı transfer yapan ülkesi oldu. Kulüp sıralamasında da ilk 10'da 7 Türk takımı var.



MİLLİ TAKIM DA KÜME DÜŞTÜ

Türk takımları Avrupa'da kan kaybederken, A Milli Takım da Uluslar Ligi'nde küme düşmüştü. Ay-Yıldızlılar, B Ligi'nden C Ligi'ne gerilerken, yeni liginde artık FIFA ülkeler sıralamasında kendisine göre çok gerilerde olan ülkelerle karşılaşacak.



GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

10-Avusturya 35.825

11-İskoçya 32.125

12-Ukrayna 31.700

13-TÜRKIYE 30.100

14-Danimarka 27.875

15-G.Kıbrıs 27.750