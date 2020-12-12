Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pınar Karşıyaka: 83 - Fenerbahçe Beko: 79 | MAÇ SONUCU

: 83 - : 79 | MAÇ SONUCU

ING 12. hafta mücadelesinde , 'yu 83-79 yendi. Pınar Karşıyaka, 11. maçında 8. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko 12. karşılaşmasında 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 22:54 ABONE OL
Pınar Karşıyaka: 83 - Fenerbahçe Beko: 79 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 83-79 yendi.

Pınar Karşıyaka, 11. maçında 8. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko 12. karşılaşmasında 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Müsabakanın ilk 5 dakikasını 8-5 önde geçen Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü sürdürdüğü periyodu son hücumda Ali Muhammed'in basketiyle 18-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda Brown ve Ali Muhammed'in 3 sayılık basketleriyle başlayan ve De Colo ile farkı açan konuk ekip, 17. dakikada Brown'ın 3 sayılık basketiyle 17 sayılık farka ulaştı: 22-39. Kalan bölümde farkı 18 sayıya (24-42) çıkaran Fenerbahçe Beko, devreyi 44-29 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında faul atışlarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle 24. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 40-46. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, periyodu 62-48 üstün tamamladı.

Son periyodun başında üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, son 4 dakikaya 13 sayı farkla 76-63 önde girdi. Pınar Karşıyaka, 13-0'lık seriyle 39. dakikada 76-76 eşitliği yakaladı. Son dakika içinde Henry'nin 3 sayılık basketiyle ilk kez 79-78 öne geçen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 83-79 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka: 83 - Fenerbahçe Beko: 79

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kerem Baki, Alper Özgök

Pınar Karşıyaka: Taylor 14, Henry 12, Kennedy 11, M'Baye 27, Morgan 13, Mahir Ağva 1, Onuralp Bitim, Yunus Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 2

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 14, De Colo 13, Pierre 13, Barthel 3, Vesely 6, Brown 19, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 6

1. Periyot: 15-18

Devre: 29-44

3. Periyot: 48-62

5 faulle çıkanlar: 39.48 Vesely, 39.53 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu hafta devam edecek yasaklar...
Ünlü şarkıcı Alişan'dan son dakika: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı! Liposuction skandalı hayatını değiştirdi!
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs aşısı seferberliği başladı! İlçelere kadar tek tek plan hazır...
Son dakika haberler... İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Sosyal medya bu haberi konuşuyor!
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması: 2020 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika haberler: Koronavirüs uyarısı korkuttu! Uzman isim ‘Eski haline döndürmek mümkün olmaz’ diyerek açıkladı
Son dakika haberi: Emekli, memur, polis, hemşire ve öğretmen maaşları - 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 12-13 Aralık Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?
O isim Masterchef'te şampiyonluğa aday gösteriliyordu! Elenecek isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Karşıyaka: 83 - Fenerbahçe Beko: 79 | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA