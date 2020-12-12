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deplasmanında! İşte Avcı'nın 11'i

yönetiminde 3 maçın ikisini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan , bugün deplasmanda ’u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda ise 1 oyuncunun Kovid-19 testi dün pozitif çıktı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 12.12.2020 ABONE OL
Trabzonspor Kayseri deplasmanında! İşte Avcı'nın 11'i

Abdullah Avcı yönetiminde 3 maçın ikisini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Trabzonspor, bugün deplasmanda Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda ise 1 oyuncunun Kovid-19 testi dün pozitif çıktı.

ÇOK ÇALIŞIYORUZ ÇOK İSTİYORUZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve geldikleri günden itibaren takımı hak ettiği yere taşıyabilmek adına mesai harcadıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Ne yapmak istediğimizi, neleri değiştirmeyi amaçladığımızı oyuncularımıza anlatıyoruz. Onlar da antrenmanlarda verdikleri tepkilerle bu değişimi ve gelişimi istediklerini bize gösteriyorlar. Karşılıklı kazanımlar içerisindeyiz. Trabzonspor'da göreve başladığımız ilk günden itibaren takıma aşılamak için uğraş verdiğimiz, 'Kazanma alışkanlığı sağlamalıyız' mantığını sürdürüyoruz. Kayserispor maçına da bu mantalite ile çıkacağız" diye konuştu.

SOLA İKİ ADAY
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ile Plaza Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sol arka adalesinde gerilme olan ve oynayıp oynayamayacağı merak edilen Nwakaeme de maç kadrosuna alınmadı. Avcı, Nijeryalı'nın yokluğunda orta sahanın solunda Safa Kınalı ile Fousseni Diabate'yi denedi. Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Bilal Başacıkoğlu'nun Kayseri'de yedek soyunması beklenirken, Avcı'nın Safa ile Diabate arasındaki kararını bugün vereceği belirtildi. Trabzonspor'da cezası sona eren Pereira ise ilk 11'de yer alacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan
Pereira
Hugo
Edgar
Marlon
A. Parmak
A. Ömür
Baker
Ekuban
Safa (Diabete)
Afobe

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Trabzonspor Kayseri deplasmanında! İşte Avcı'nın 11'i
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