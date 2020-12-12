Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi Coltescu'nun ırkçı saldırısına uğrayan Webo, İngiliz basınından Daily Mail'e konuştu. İşte Webo'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
"Birkaç gün uykusuz geçirdim ama artık kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sesimden şimdi çok daha sakin olduğumu duyabiliyorsunuz. Görüntüleri izlediğimde kendime inanamadım. Ben bile karşımda olmak istemezdim çünkü çok sinirli ve saldırgandım. Yüzümü ilk kez böyle görüyorum. O an böyle olduğumu hatırlamıyorum.
Üçüncü adam, onu dışarı çıkar' diyebilirdi. Beni gösterebilirdi. Ama, 'Siyah adam' demek onun için kolaydı. Neden bu kelimeyi kullandı? Bunu bir hakemden duymak çok zordu. Şok oldum. Tüm bu tür durumların kontrolünde olması gereken bir adamdan. Bu adam Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakem. Bu yüksek bir düzey ve yüksek düzeyde, yüksek insanlara ihtiyacımız var. Sahada söylediklerimize dikkat etmeliyiz. Şimdi konuşurken, söylediklerime dikkat etmeliyim. Hakem olduğumu hayal edin. Coltescu'nun sözleri sonrası kendimi savunmasız ve çaresiz hissettim ama herkes bana destek verdi.
Bu adam Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakem. Bu yüksek bir düzey ve yüksek düzeyde, yüksek insanlara ihtiyacımız var. Sahada söylediklerimize dikkat etmeliyiz. Şimdi konuşurken, söylediklerime dikkat etmeliyim. Hakem olduğumu hayal edin. Coltescu'nun sözleri sonrası kendimi savunmasız ve çaresiz hissettim ama herkes bana destek verdi"
"BAŞKAN ERDOĞAN ARADI"
Başkan Erdoğan'ın kendisini aradığını dile getiren Webo, "İçeri girdiğimde sahada neler olup bittiğini bilmiyordum. Rafael geldi ve 'Oyunu durduracağız ve artık oynamıyoruz' dedi. 'Ne, artık oynamıyor musunuz?' dedim. Daha sonra tüm takım arkadaşlarım 'Nasılsın?' diye sordu. Bilmiyordum, gerçekten gergindim. O zaman söylemek istemedim. Başkan Göksel Gümüşdağ ve oğlum Marcos'la (19) konuştum. Oğlum PSG gibi dünya yıldızları olan bir takımla oynayacağımız için çok heyecanlıydı. Soyunma odasında aradığında 'Baba çok üzgünüm' dedi. Çok zordu. Onu yerde gördüm, ağlıyordu. 'Böyle yapma daha güçlü ol' dedim. Başkan Erdoğan aradı. Ben Başakşehir'de oynarken tüm maçlarımı izlerdi. ifadelerini kullandı.
PSG'li oyuncuların da büyük destek olduğunu belirten deneyimli yardımcı antrenör, "Neymar, Marquinhos ve sportif direktör Leonardo benimle konuştu. 'Merak etme seninleyiz, oynamayacağız. Futbolda bu tür sözleri kabul etmiyoruz' dediler. Soyunma odasından çıktığımda koridorda herkes beni bekliyordu. Neymar, Mbappe, Diallo hepsi oradaydı.
Tüm Paris Saint-Germain oyuncularına, kulübe, oradaki tüm insanlara, bizimle dayanışma içinde oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Onlarla gurur duyuyorum ve o anda yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmek istiyorum çünkü o 5-10 saniye boyunca kontrolden çıkmıştım. Bu olay bir Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için çok çok önemliydi. Etrafımda bana destek olup bu tepkiyi verdikleri için iki kulübe de teşekkür ederim." dedi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Webo son olarak ırkçı hakem hakkında ise şunları söyledi: "Hakemden bu sözü duyduğumda UEFA'nın onlar için özel eğitim vermeleri gerektiğini düşündüm. Her şeyden önce UEFA'nın ırkçılıkla savaşmak için çok büyük bir çaba sarf ettiğini biliyorum. 15 yıl önce bu olaylar çok daha fazlaydı. Ama bir şeyler olmalı, farkındalık kampanyaları yapılmalı ve büyük bir çözüm bulunmalı. Bu tür şeyleri durdurmak için futbol çok büyük bir çözüm çünkü futbol çok büyük. İnsanları birleştirir, milletleri birleştirir. UEFA ne yapacağını biliyor ve bu konularda doğru türden kararlar alacaklarını düşünüyorum.
Coltescu hakkında ne karar verecekleri konusunda hiçbir şey söyleyemem. İspanya'da oynarken ırkçı saldırılara maruz kaldım. 13 yıl önce İspanya'da düşündüğüm tek şey şimdi gerçekleşiyor. O zaman 'Evet, şimdi bir şeyler oluyor' diyorum. 'Evet, sonunda oyuncular birleşti. Ciddiler. Hep birlikte gidiyorlar' Bununla gurur duydum. Bu sadece benimle ilgili değil. O an oyuncular çok büyük önem taşıyor çünkü oyuncusuz futbol, futbol değildir."