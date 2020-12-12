Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

Şampiyonlar Ligi'nde ile 'in karşı karşıya geldiği mücadelede 4. hakemin ırkçı söylemine maruz kalan turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü , yaşadıklarını anlattı. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere herkesin kendisine destek olduğunu belirten Webo, PSG'li oyunculara da gösterdikleri tutum dolayısıyla teşekkür etti. İşte Webo'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:15 Son Güncelleme: 12.12.2020 14:18 ABONE OL
Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

- maçının 4. hakemi Coltescu'nun ırkçı saldırısına uğrayan , İngiliz basınından 'e konuştu. İşte Webo'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

"Birkaç gün uykusuz geçirdim ama artık kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sesimden şimdi çok daha sakin olduğumu duyabiliyorsunuz. Görüntüleri izlediğimde kendime inanamadım. Ben bile karşımda olmak istemezdim çünkü çok sinirli ve saldırgandım. Yüzümü ilk kez böyle görüyorum. O an böyle olduğumu hatırlamıyorum.

Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

Üçüncü adam, onu dışarı çıkar' diyebilirdi. Beni gösterebilirdi. Ama, 'Siyah adam' demek onun için kolaydı. Neden bu kelimeyi kullandı? Bunu bir hakemden duymak çok zordu. Şok oldum. Tüm bu tür durumların kontrolünde olması gereken bir adamdan. Bu adam Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakem. Bu yüksek bir düzey ve yüksek düzeyde, yüksek insanlara ihtiyacımız var. Sahada söylediklerimize dikkat etmeliyiz. Şimdi konuşurken, söylediklerime dikkat etmeliyim. Hakem olduğumu hayal edin. Coltescu'nun sözleri sonrası kendimi savunmasız ve çaresiz hissettim ama herkes bana destek verdi.

Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

Bu adam Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakem. Bu yüksek bir düzey ve yüksek düzeyde, yüksek insanlara ihtiyacımız var. Sahada söylediklerimize dikkat etmeliyiz. Şimdi konuşurken, söylediklerime dikkat etmeliyim. Hakem olduğumu hayal edin. Coltescu'nun sözleri sonrası kendimi savunmasız ve çaresiz hissettim ama herkes bana destek verdi"

Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

"BAŞKAN ERDOĞAN ARADI"

Başkan Erdoğan'ın kendisini aradığını dile getiren , "İçeri girdiğimde sahada neler olup bittiğini bilmiyordum. Rafael geldi ve 'Oyunu durduracağız ve artık oynamıyoruz' dedi. 'Ne, artık oynamıyor musunuz?' dedim. Daha sonra tüm takım arkadaşlarım 'Nasılsın?' diye sordu. Bilmiyordum, gerçekten gergindim. O zaman söylemek istemedim. Başkan ve oğlum Marcos'la (19) konuştum. Oğlum gibi dünya yıldızları olan bir takımla oynayacağımız için çok heyecanlıydı. Soyunma odasında aradığında 'Baba çok üzgünüm' dedi. Çok zordu. Onu yerde gördüm, ağlıyordu. 'Böyle yapma daha güçlü ol' dedim. Başkan Erdoğan aradı. Ben 'de oynarken tüm maçlarımı izlerdi. ifadelerini kullandı.

Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

'li oyuncuların da büyük destek olduğunu belirten deneyimli yardımcı antrenör, ", Marquinhos ve sportif direktör Leonardo benimle konuştu. 'Merak etme seninleyiz, oynamayacağız. Futbolda bu tür sözleri kabul etmiyoruz' dediler. Soyunma odasından çıktığımda koridorda herkes beni bekliyordu. Neymar, Mbappe, Diallo hepsi oradaydı.

Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

Tüm Saint-Germain oyuncularına, kulübe, oradaki tüm insanlara, bizimle dayanışma içinde oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Onlarla gurur duyuyorum ve o anda yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmek istiyorum çünkü o 5-10 saniye boyunca kontrolden çıkmıştım. Bu olay bir Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için çok çok önemliydi. Etrafımda bana destek olup bu tepkiyi verdikleri için iki kulübe de teşekkür ederim." dedi.

Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

Hürriyet'te yer alan habere göre, son olarak ırkçı hakem hakkında ise şunları söyledi: "Hakemden bu sözü duyduğumda 'nın onlar için özel eğitim vermeleri gerektiğini düşündüm. Her şeyden önce UEFA'nın ırkçılıkla savaşmak için çok büyük bir çaba sarf ettiğini biliyorum. 15 yıl önce bu olaylar çok daha fazlaydı. Ama bir şeyler olmalı, farkındalık kampanyaları yapılmalı ve büyük bir çözüm bulunmalı. Bu tür şeyleri durdurmak için çok büyük bir çözüm çünkü futbol çok büyük. İnsanları birleştirir, milletleri birleştirir. UEFA ne yapacağını biliyor ve bu konularda doğru türden kararlar alacaklarını düşünüyorum.

Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

Coltescu hakkında ne karar verecekleri konusunda hiçbir şey söyleyemem. 'da oynarken ırkçı saldırılara maruz kaldım. 13 yıl önce İspanya'da düşündüğüm tek şey şimdi gerçekleşiyor. O zaman 'Evet, şimdi bir şeyler oluyor' diyorum. 'Evet, sonunda oyuncular birleşti. Ciddiler. Hep birlikte gidiyorlar' Bununla gurur duydum. Bu sadece benimle ilgili değil. O an oyuncular çok büyük önem taşıyor çünkü oyuncusuz , futbol değildir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı bu hafta uygulanacak yasakları açıkladı
Göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan'dan son dakika haberi: Ölümden döndü! Liposuction skandalı hayatını değiştirdi! Korkunç olayı ilk kez anlattı!
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Sosyal medyadan tamamen sildi!
Son dakika haberler: Koronavirüs uyarısı korkuttu! Uzman isim ‘Eski haline döndürmek mümkün olmaz’ diyerek açıkladı
Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 12-13 Aralık Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?
Son dakika haberler: 81 il için açıklandı! İşte koronavirüste il il en riskli bölgeler
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması: 2020 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs aşısı seferberliği başladı! İlçelere kadar tek tek plan hazır...
Son dakika haberi: Emekli, memur, polis, hemşire ve öğretmen maaşları - 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA