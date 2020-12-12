Webo utanç gecesini anlattı! Başkan Erdoğan aradı ve...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Webo son olarak ırkçı hakem hakkında ise şunları söyledi: "Hakemden bu sözü duyduğumda UEFA'nın onlar için özel eğitim vermeleri gerektiğini düşündüm. Her şeyden önce UEFA'nın ırkçılıkla savaşmak için çok büyük bir çaba sarf ettiğini biliyorum. 15 yıl önce bu olaylar çok daha fazlaydı. Ama bir şeyler olmalı, farkındalık kampanyaları yapılmalı ve büyük bir çözüm bulunmalı. Bu tür şeyleri durdurmak için futbol çok büyük bir çözüm çünkü futbol çok büyük. İnsanları birleştirir, milletleri birleştirir. UEFA ne yapacağını biliyor ve bu konularda doğru türden kararlar alacaklarını düşünüyorum.