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'tan sürprizi!

'de sakatlıkları devam eden Epureanu ve Visca'nın kadroda olmaması, 'in de yedeklerde bulunması sebebiyle FK maçında kaptan olarak sahaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 20:34 ABONE OL
Okan Buruk'tan Demba Ba sürprizi!

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları devam eden Epureanu ve Visca'nın kadroda olmaması, Mahmut Tekdemir'in de yedeklerde bulunması sebebiyle Gaziantep FK maçında Demba Ba kaptan olarak sahaya çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi defterini kapatan turuncu-lacivertliler, ligde zirveyle arasındaki puan farkını kapamak için mutlak 3 puanı hedefliyor. Önemli oyuncularından eksik olarak Gaziantep mücadelesine çıkan Okan Buruk'un takımında bu akşam kaptan ise Demba Ba oldu. Kaptanlardan Epureanu ve Visca'nın sakatlık sebebiyle kadroya girmemesi, Mahmut Tekdemir'in ise yedek kulübesinde bulunmasının ardından Ba, ilk defa Başakşehir kaptanı unvanıyla sahadaki yerini aldı.

İşte Okan Buruk'un Demba Ba açıklaması
"Skrtel'in ufak bir sakatlığı vardı. Onu çok riske etmek istemedik. O yüzden bugün kadroya almadık. Demba Ba'nın duruşuyla, tecrübesiyle bu maçta kaptan olmasına karar verdik. Bu akşam için onu seçtik."

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Okan Buruk'tan Demba Ba sürprizi!
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