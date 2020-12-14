Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Süper Lig ekipleri bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.
Şampiyonluk yarışında son haftalarda aldığı sonuçlarla ağır yara alan son şampiyon Başakşehir'in yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı isim için devreye girdiği yazıldı.
Daha önce birçok futbolcu için karşı karşıya gelen ezeli rakipler için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Atletico Madrid'de iyice gözden düşen yıldız futbolcu için harekete geçen Süper Lig'in devleri, oyuncuyu renklerine katmak için kıyasıya rekabete giriştiği duyuruldu.
DIEGO COSTA İÇİN DEVREYE GİRDİLER
İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Atletico Madrid, Rodrigo Moreno'yu kadrosuna katmak adına Diego Costa ile yollarını ayırmak isterken oyuncuyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi.
İspanya LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, devre arasında kadrosunu güçlendirmek isterken Diego Costa'nın ayrılışı ile de maaş yükünü azaltmanın peşinde.
Fichajes.net'in haberine göre Diego Costa ile Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor.
Rodrigo Moreno'nun Atletico Madrid'in transfer hedeflerinden biri olduğu aktarılırken Diego Costa'nın ayrılışının maaş yükü anlamında bu transfere olanak sağlayacağı belirtildi.
İspanyol futbolcunun Atletico Madrid ile bu sezon sözleşmesi sona ediyor. (Fotomaç)