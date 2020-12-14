Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

ve dünya yıldızı golcü için devrede!

Ara dönemi için çalışmalarını sürdüren ve , golcü operasyonu için kolları sıvadı. Ezeli rakiplerin hedefinde ise dünyaca ünlü bir yıldız var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 21:37 Son Güncelleme: 14.12.2020 21:37 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ekipleri bir yandan da hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

Şampiyonluk yarışında son haftalarda aldığı sonuçlarla ağır yara alan son şampiyon 'in yanı sıra ve 'nin aynı isim için devreye girdiği yazıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

Daha önce birçok futbolcu için karşı karşıya gelen ezeli rakipler için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

'de iyice gözden düşen yıldız futbolcu için harekete geçen 'in devleri, oyuncuyu renklerine katmak için kıyasıya rekabete giriştiği duyuruldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

DIEGO COSTA İÇİN DEVREYE GİRDİLER

LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren , 'yu kadrosuna katmak adına ile yollarını ayırmak isterken oyuncuyla , ve 'ın ilgilendiği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren , devre arasında kadrosunu güçlendirmek isterken 'nın ayrılışı ile de maaş yükünü azaltmanın peşinde.

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

Fichajes.net'in haberine göre ile Türkiye'den , ve ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

'nun 'in hedeflerinden biri olduğu aktarılırken 'nın ayrılışının maaş yükü anlamında bu transfere olanak sağlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!

İspanyol futbolcunun ile bu sezon sözleşmesi sona ediyor. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika: Bugün 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: Esnafa kira yardımı, yılbaşında sokağa çıkma yasağı... Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı
MasterChef kim elendi? 13 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi? Eleme gecesinde o isme şeflerden büyük övgü
Kabızlık çekenler dikkat! İşte kabızlığa karşı en etkili yiyecek
Son dakika haberi: Sıfır otomobil alacaklar bu habere dikkat! Faizsiz araba kampanyaları geliyor...
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları düştü! Altın kritik seviyenin altını gördü: Uzman isim uyardı: Ciddi satış baskısı gelebilir
SON DAKİKA: Hayalindeki sıfır otomobili aldı hayatının şokunu yaşadı! Araba 120 ile giderken...
Son dakika haberler... Terörist Murat Karayılan: 'Biz bu 4 şehirde bittik'
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hakkında Bakan Selçuk'tan kritik açıklama...
SON DAKİKA: Esnafa kira desteği müjdesinin detayları belli oldu! Esnafa hibe, kira ve KDV desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı golcü için devrede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA