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BB Erzurumspor Başkanı istifa etti

Başkanı , görevinden istifa etti. Üneş, Onursal Başkan 'e istifasını verdi. Sekmen, Üneş'in istifasını kabul etti ve 'e görevi tevdi etti.

İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:21 Son Güncelleme: 14.12.2020 17:05 ABONE OL
BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar, sezon başında kadroya katılan oyuncuların yetersizliği nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarlarca istifaya davet edilen B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, bugün kulübün Onursal Başkanı da olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e istifasını sundu.

Başkan Sekmen, bazı yöneticilerin de hazır bulunduğu görüşmede, Üneş'in istifasını kabul etti ve Asbaşkan Ömer Düzgün'den görevi devralmasını istedi.

Pandemi nedeniyle 1 Mart'a kadar kongrelerin yasaklanması nedeniyle seçim yapılamayacak ve Ömer Düzgün başkan olarak göreve devam edecek.

Başkanlıktan istifa eden Hüseyin Üneş'in bugün akşam 19.00'da kulüp tesislerinde düzenleyeceği basın toplantısı ile veda edeceği öğrenildi.

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BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti
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