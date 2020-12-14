Son dakika: Fabio Borini Karagümrük'te!

Süper Lig'e bu sezon yükselen ve yaz transfer döneminde Ndiaye, Biglia ve Roco'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Karagümrük, transfer bombalarına bir yenisini daha ekledi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer, Karagümrük'ün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoyla duyuruldu.

Kariyerinde daha önce Chelsea, Liverpool ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, son olarak Serie A ekibi Hellas Verona'da top koşturmuştu.

Karagümrük, 1 Eylül'den bu yana serbest olan deneyimli futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.