Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Ankaragücü - Hatayspor

CANLI | Ankaragücü - Hatayspor

6. hafta erteleme maçında Ankaragücü ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. 'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı ve müsabakada düdük çalıyor. Ankaragücü-Hatayspor karşılaşmasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:00 Son Güncelleme: 15.12.2020 16:05 ABONE OL
CANLI | Ankaragücü - Hatayspor

Süper Lig'de 6. hafta oynanması gereken Ankaragücü-Hatayspor mücadelesi, Hatayspor'daki koronavirüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki ekip bugün saat 16.00'da başlayan müsabakada karşı karşıya geliyor. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynana mücadeleyi deneyimli hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 maça çıkan Hatayspor'un 18, yine Hatayspor gibi 10 mücadelede boy gösteren Ankaragücü'nün ise 5 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Endri, Ender, Pinto, Saba Lobjanidze, Emre Güral.

Hatayspor: Munir, Sackey, Billong, Burak Can, Popov, Aabid, Ribeiro, Akintole, Gökhan Karadeniz, Selim, Diouf.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılıyor? Bugünden itibaren...
Son Dakika Haberi: Kabine Toplantısı’nın ardından okullarda yüz yüze eğitim kararı çıktı mı? Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?
Son dakika haberi: Jigolo skandalında yeni gelişme! "10 bin TL kazanmak ister misiniz?"
Son dakika haberi: Asgari ücret zammı ile ilgili kritik veriler paylaşıldı! Asgari ücret zammında yeni gelişme
Son Dakika Magazin Haberi: Coşkun Sabah’tan yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'
Nusret Gökçe'nin mekanında 850 bin TL maaş ile iş! Nusret Gökçe sadece iki şart koştu...
Son dakika haberi: İYİ Partili Halil Öztürk ile Sümeyra Tilki'nin yasak aşk skandalında yeni gelişme! "Onurumla oynamaya devam ediyorlar..."
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusuna canlı yayında yanıt verdi! Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi: Van'daki korkutan depremin ardından kritik açıklama geldi! Deprem Hakkari ve Iğdır'da da hissedildi (Son depremler)
SON DAKİKA | Kaan Yıldırım’ın aldattığı iddia edilmişti! Hadise’ye bir darbe de ablası Hülya Açıkgöz'den geldi...
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Ankaragücü - Hatayspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA