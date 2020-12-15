CANLI | Ankaragücü - Hatayspor

Süper Lig'de 6. hafta oynanması gereken Ankaragücü-Hatayspor mücadelesi, Hatayspor'daki koronavirüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.
İki ekip bugün saat 16.00'da başlayan müsabakada karşı karşıya geliyor. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynana mücadeleyi deneyimli hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen yayınlanıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 maça çıkan Hatayspor'un 18, yine Hatayspor gibi 10 mücadelede boy gösteren Ankaragücü'nün ise 5 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER...
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Endri, Ender, Pinto, Saba Lobjanidze, Emre Güral.
Hatayspor: Munir, Sackey, Billong, Burak Can, Popov, Aabid, Ribeiro, Akintole, Gökhan Karadeniz, Selim, Diouf.