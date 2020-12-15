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'de Kalu sesleri!

Devre arası için çalışmalarını sürdüren 'de ismi yeniden yankılanıyor. , yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bourdeaux ile görüşeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 00:26 Son Güncelleme: 15.12.2020 08:13 ABONE OL
Fenerbahçe'de Kalu sesleri!

F.Bahçe'de Samuel Kalu sesleri yeniden yükseliyor… Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner Valencia ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz transfer döneminde de istenen Samuel Kalu'nun ismi gündeme geldi.

Yönetimin, yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bourdeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen F.Bahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı. Kanarya, Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor.

Fener'in yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler'in kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip. (Takvim)

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Fenerbahçe'de Kalu sesleri!
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