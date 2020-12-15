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Muriqi'nin menajerinden flaş sözleri!

Yaz döneminde 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'den 'ya transfer olan Muriqi, şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Oynadığı maçlarda vasatı aşamayan Kosovalı, İtalyan basınının hedefinde. Lazio'nun deneyimli forveti elden çıkaracağı yazılırken, 'ın devrede olduğu iddia ediliyor. Muriqi'nin menajeri , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 11:09 Son Güncelleme: 15.12.2020 12:08 ABONE OL
Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!

Rizespor'dan 'ye olduktan sonra sarı-lacivertli forma ile gösterdiği müthiş performansla transferin gözdesi olan Muriqi, sezon başında 17.5 milyon euro karşılığında 'nun yolunu tutmuştu. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.

Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!

'nun Muriqi'yi elden çıkarabileceği konuşulurken, oyuncu için 'ın devrede olduğu yazıldı. Kosovalı golcünün menajeri, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!

'in 12. haftasını bay geçen 'da çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Falcao'nun sakatlığının bir türlü geçmemesi üzerine gündeme gelmişti.

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!

REKORLA TRANSFER OLDU

Geçtiğimiz sezon ile harikalar yaratan Kosavalı golcü, yaz döneminde rekor bir ücreti ile İtalyan devi 'ya transfer olmuştu.

Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!

BU SEZON SUSKUN

ile geçtiğimiz sezon 17 gol ve 6 asiste imza atan Muriqi, İtalyan ekibinde ise 8 maçta forma giymesine rağmen gol yollarında etkisiz kaldı. Eleştiri oklarının hedefinde olan deneyimli forvetin gönderilebileceği iddia ediliyor.

Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!

"GALATASARAY İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

'ye olmadan önce de Muriqi'yi isteyen , bu gelişmelerin ardından yeniden devreye girdi. Gündeme bomba gibi düşen iddia üzerine menajer , ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Canatar, "Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp dönemi geçiremedi. Sonrasında Kovid-19 sorunu yaşadı. Vedat'ın 'da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil." dedi.

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!

IMMOBILE'NİN GÖLGESİNDE KALDI

'da Immobile'nin arkasında takımın ikinci forveti olması beklenen Kosovalı futbolcu, süre aldığı karşılaşmalarda beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu. Muriqi, Lazio taraftarları tarafından eleştiriliyor.

Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Menajeri Claudio Anellucci, 'nun yerinde olsa Muriqi transferini gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Anellucci, "Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriqi için ise 20 milyon euro'yu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon euro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii ki bu benim fikrim, belki de Muriqi bundan sonra ne kadar önemli bir oyunu olduğunu kanıtlar." dedi.

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Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!
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