Muriqi'nin menajerinden flaş Galatasaray sözleri!

Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli forma ile gösterdiği müthiş performansla transferin gözdesi olan Muriqi, sezon başında 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'nun yolunu tutmuştu. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.
Lazio'nun Muriqi'yi elden çıkarabileceği konuşulurken, oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu yazıldı. Kosovalı golcünün menajeri, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasını bay geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Falcao'nun sakatlığının bir türlü geçmemesi üzerine Vedat Muriqi gündeme gelmişti.
REKORLA TRANSFER OLDU
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile harikalar yaratan Kosavalı golcü, yaz döneminde rekor bir transfer ücreti ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olmuştu.
BU SEZON SUSKUN
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 17 gol ve 6 asiste imza atan Muriqi, İtalyan ekibinde ise 8 maçta forma giymesine rağmen gol yollarında etkisiz kaldı. Eleştiri oklarının hedefinde olan deneyimli forvetin gönderilebileceği iddia ediliyor.
"GALATASARAY İDDİASI DOĞRU DEĞİL"
Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de Muriqi'yi isteyen Galatasaray, bu gelişmelerin ardından yeniden devreye girdi. Gündeme bomba gibi düşen iddia üzerine menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Canatar, "Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp dönemi geçiremedi. Sonrasında Kovid-19 sorunu yaşadı. Vedat'ın İtalya'da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil." dedi.
IMMOBILE'NİN GÖLGESİNDE KALDI
Lazio'da Immobile'nin arkasında takımın ikinci forveti olması beklenen Kosovalı futbolcu, süre aldığı karşılaşmalarda beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu. Muriqi, Lazio taraftarları tarafından eleştiriliyor.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
FIFA Menajeri Claudio Anellucci, Lazio'nun yerinde olsa Muriqi transferini gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Anellucci, "Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriqi için ise 20 milyon euro'yu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon euro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii ki bu benim fikrim, belki de Muriqi bundan sonra ne kadar önemli bir oyunu olduğunu kanıtlar." dedi.