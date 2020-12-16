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'yi 10 kişi bıraktı! İşte o pozisyon

5. Tur maçında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin kalecisi , mücadelenin 28. dakikasında direkt görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o pozisyon...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 22:00 Son Güncelleme: 16.12.2020 22:13 ABONE OL
Altay Bayındır Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı! İşte o pozisyon

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, sahasında 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u ağırladı. Sarı lacivertli takım, 11. dakikada öne geçti ve oyun bu skorla devam ederken Altay Bayındır'ın defansın arkasına atılan pasta açılarak topa elle müdahale etmesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Altay'ın kırmızısı sonrası Ömer Faruk Beyaz yerine oyuna dahil olan Oytun Özdoğan, sarı lacivertli takımın kalesine geçti.

ALTAY CEZASINI HANGİ MAÇTA ÇEKECEK?
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından, genç kalecinin cezasını hangi maçta çekeceği konuşulmaya başlandı. Diretk kırmızı kartla cezalandırılan pozisyonlarda, oyuncular organizasyon fark etmeksizin cezalarını bir sonraki maçta çekiyorlar. Yani genç kaleci, 1 maç ceza alması durumunda Gaziantep FK, 2 maç ceza alması durumunda ise Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında cezasını çekecek.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?
Futbol Disiplin Talimatı'nın 94. maddesinde kırmızı kart gören oyuncularla ilgili, "Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar." şeklinde yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.

İŞTE O POZİSYON

Altay Bayındır Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı! İşte o pozisyon

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Altay Bayındır Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı! İşte o pozisyon
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