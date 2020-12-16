Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

Luque daha sonra gözyaşları içerisinde düzenlediği basın toplantısında, "Diego söz konusu olduğunda herhangi bir şeyden sorumluysam, bu onu sevmek, ona değer vermek, hayatını sonuna kadar geliştirmek ve uzatmaktır. Maradona imkansız bir hastaydı, doktorlardan nefret ederdi. Hiçbir şey için kendimi suçlamıyorum. Bana yapılanlar haksızlık. Diego için birisi günah keçisi bulmaya çalışıyor. Onun için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık" ifadelerini kullanmıştı.