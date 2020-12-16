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'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan , 'da hayata gözlerini kapattı. Beyin ameliyatı olduktan kısa bir süre sonra evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle ölen Arjantinli efsaneyle ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. İşte Maradona'nın ölümüne dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:09 Son Güncelleme: 16.12.2020 13:14 ABONE OL
Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

'da hayatını kaybeden Diego Armando 'nın ölümü sonrası yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

Daha önce 'nın doktoru Leopoldo Luque'nin evi ve ofisi aranmış, bilgisayar ve cep telefonu da dahil olmak üzere tüm eşyalarına el konmuştu.

Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

Luque daha sonra gözyaşları içerisinde düzenlediği basın toplantısında, "Diego söz konusu olduğunda herhangi bir şeyden sorumluysam, bu onu sevmek, ona değer vermek, hayatını sonuna kadar geliştirmek ve uzatmaktır. imkansız bir hastaydı, doktorlardan nefret ederdi. Hiçbir şey için kendimi suçlamıyorum. Bana yapılanlar haksızlık. Diego için birisi günah keçisi bulmaya çalışıyor. Onun için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

Efsane futbolcunun evinde bakımını yapan hemşire Dahiana Gisela Madrid, 'nın ölümünden 3 saat önce onu kontrol ettiği şeklinde yalan ifade vermişti. Hemşirenin avukatı Rodolfo Baque ise, Arjantin TV'ye yaptığı açıklamada Maradona'nın ölümünden önce yaşanan şok bir olayı açıkladı.

Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

ŞOK GERÇEĞİ AÇIKLADI!

Baque, " ölümünden 1 hafta önce düştü ve başını vurdu. Tarama veya röntgen için hastaneye bile kaldırılmadı. Hiçbir yere götürülmedi. Ölümünden önceki günlerde kalp atışının hızlandığı şeklinde defalarca ambulans çağırıldı ancak hiçbir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

'nın ölümüyle ilgili araştırmalarını sürdüren polisler, şimdi de efsane futbolcunun muhasebecisi olan Andrea Trimarchi kardeşi 'nin evini bastı. Polisler araştırma yapmak ve delil toplamak için Maximiliano'nun telefonuna da el koydu.

Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

POLİSTEN GİZLEMİŞ!

Arjantin medyasına konuşan davaya yakın kaynaklar, 'nin 'nın hayatını kaybettiği kiralık evde bulunduğunu ancak bu durumu polisten gizlediğini söylediler. Trimarchi'nin cep telefonuna el konulmasının sebebinin ise soruşturma kapsamında değerli bilgiler içerebileceği yönünde olduğu belirtildi.

Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

'nin aynı zamanda 'nın bakım ekibimde olan psikiyatrist Agustina Cosachov'un şoförü olduğu öğrenildi. Arjantinli efsane futbolcu bilindiği gibi geçirdiği ameliyatın ardından 'teki bir evde sağlık ekibinin gözetimi altında kalıyordu.

Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay

Cosachov'un evi ve ofisi, Diego'nun kötü bakımın kurbanı olup olmadığı ve ölümünün ihmalle bağlantılı olup olmadığı konusunda polis ve savcılar tarafından daha önce aranmıştı. (Hürriyet)

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Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek! İşte polisten gizlenen olay
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