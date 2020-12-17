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ve 'e teklifi var mı? 'dan açıklama geldi

1. Lig ekibi 'un genç yıldız adayları adeta parlıyor. Son döneme damga vuran isimler ve , transferin gözdeleri. devlerinin yanı sıra Avrupa'dan da talipleri bulunan ikili için Bursaspor cephesinden açıklaması geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:18 Son Güncelleme: 17.12.2020 16:24 ABONE OL
Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

, altyapıdan yetişen oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosu ile hem ligde hem de 'nda mücadele veriyor. Yeşil-beyazlı ekipte , ve 'ün performansı dikkat çekerken genç futbolcuların isimleri büyük takımlarla anılmaya başladı.

Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

konusunda açıklama yapan Kulübü Başkan Yardımcısı Besim Hacıoğulları, şampiyonluk yolunda oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini söyledi.

Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

Hacıoğulları, "Biz bu şehri aslanlar gibi temsil eden bu şehrin çocuklarının mücadelesiyle 'e geri dönmek istiyoruz. , ve ile Avrupa'dan 4 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor ama şampiyonluğa giderken oyuncularımızı satmayı kesinlikle düşünmüyoruz." dedi.

Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

BATUHAN'DAN 2 MAÇTA 6 GOL

Yeşil-beyazlı ekibin altyapısından yetişen , A takım formasıyla ilk kez bu sezon mücadele ediyor. karşısında 4 gol kaydeden Batuhan Kör, 'un 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynadığı ve 3-0 kazandığı Yılport Samsunspor maçında 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

'nda ilk gollerini dün atan genç oyuncu, ligde de 12 maçta 5 golle takımına katkı sağladı. Kanatlarda ve ileri uçta oynayabilen 1,81 metre boyundaki 'ün ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

18 yaşındaki bu sezon 15 maçta görev yaparken 8 gol ve 3 asist üretti. Altyapının bir diğer ismi ise 15 maçta 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

20 GOLE DİREKT KATKI

1.Lig ekiplerinden 'un iki genç yıldızı ve , Türk futboluna adeta damga vuruyor.

Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

18 yaşındaki , bu sezon 14'ü lig, 1'i de kupa olmak üzere toplam 15 maçta 8 gol 3 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı. 19 yaşındaki ise 12'si lig, 3'ü de kupa müsabakasında toplam 15 maça çıkarken, 9 gollük bir performans gösterdi.

Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

Her iki isim bu sezon attığı toplam 32 resmi golün 20'sine doğrudan etki etmeyi başardı. 'ın sözleşmesi bu sezon, 'ün ise 2023 yılında sona eriyor.

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Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi
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