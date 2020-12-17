Aslan kemer sıkacak

Ağustos 2019'da 5 yıllık anlaşma ile 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandıran G.Saray'ın pandemi sürecinde 300 milyon TL'ye yakın gelir kaybı oldu. Çareyi yine Bankalar Birliği'nde bulan yönetim,2023-24 sezonundan itibaren sabit gelirlerin (yayın, reklam, isim hakkı, sponsorluk, ticari) en az yüzde 50'si borç ödemesine gidecek.kulüp, yüzde 20 tasarrufa gidip, maaş bütçesini düşürecek.borç (ana para, faiz) ve vergi ödemesinde kullanılacak. 30 Haziran itibariyle borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan G.Saray ekonomik küçülmeye gidecek.Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi iki futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bu isimlerin Emre Taşdemir ile kaleci Fatih Öztürk olduğu iddia edildi. Darıca Gençlerbirliği maçı öncesinde ise Kerem Aktürkoğlu, testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu üç isim, yarın Fatih Karagümrük ile oynanacak lig mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacak.Darıca G.Birliği'ni yenerek kupada tur atlayan G.Saray beğenilmedi. Bu maçın ilk 11'inden Karagümrük'te sadece kaleci Okan Kocuk görev yapacak.savunma dörtlüsünü oluşturacak. Taylan'ıtamamlayacak. İlerideki Diagne'ye ise Oğulcan ve Emre Akbaba destek verecek.Galatasaray'ın sezon başında Karagümrük'e kiraladığı oyuncusu Jimmy Durmaz,Kiralık sözleşmede ''Galatasaray'a karşı oynayamaz'' maddesi bulunmadığı ve Jimmy'nin görev yapacağı öğrenildi.