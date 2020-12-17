Aslan kemer sıkacak

30 Haziran itibariyle net borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan Galatasaray, ekonomik olarak küçülmeye gitmek mecburiyetinde
Giriş Tarihi: 17.12.2020ABONE OL
Ağustos 2019'da 5 yıllık anlaşma ile 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandıran G.Saray'ın pandemi sürecinde 300 milyon TL'ye yakın gelir kaybı oldu. Çareyi yine Bankalar Birliği'nde bulan yönetim, 2yıl ana para ödemesiz 9 yıllıkyeni yapılandırma anlaşmasıimzaladı. 2023-24 sezonundan itibaren sabit gelirlerin (yayın, reklam, isim hakkı, sponsorluk, ticari) en az yüzde 50'si borç ödemesine gidecek. Futbol A Takımı'na primler-bonuslar hariç 40 milyonEuro'ya yakın garantipara ödeyen kulüp, yüzde 20 tasarrufa gidip, maaş bütçesini düşürecek. Yayın, sponsorluk-reklam, isim hakkı, gişeve ticari ürün gelirlerininyüzde 50'si borç (ana para, faiz) ve vergi ödemesinde kullanılacak. 30 Haziran itibariyle borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan G.Saray ekonomik küçülmeye gidecek.
2 FUTBOLCU DAHA POZİTİF
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi iki futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bu isimlerin Emre Taşdemir ile kaleci Fatih Öztürk olduğu iddia edildi. Darıca Gençlerbirliği maçı öncesinde ise Kerem Aktürkoğlu, testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu üç isim, yarın Fatih Karagümrük ile oynanacak lig mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacak.
LİGDE SADECE OKAN KOCUK!
Darıca G.Birliği'ni yenerek kupada tur atlayan G.Saray beğenilmedi. Bu maçın ilk 11'inden Karagümrük'te sadece kaleci Okan Kocuk görev yapacak. Linnes-Donk-Marcao-Saracchi savunma dörtlüsünü oluşturacak. Taylan'ı orta sahadaFeghouli ve Emre Kılınç tamamlayacak. İlerideki Diagne'ye ise Oğulcan ve Emre Akbaba destek verecek.
JİMMY'YE ÖZEL MADDE YOK
Galatasaray'ın sezon başında Karagümrük'e kiraladığı oyuncusu Jimmy Durmaz, 2022'yekadar bonservisine sahip sarıkırmızılıkulübe rakip olmayahazırlanıyor. Kiralık sözleşmede ''Galatasaray'a karşı oynayamaz'' maddesi bulunmadığı ve Jimmy'nin görev yapacağı öğrenildi.