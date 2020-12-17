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'a bir talip daha! Bu kez Almanlar

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu 'ı Avrupa'nın önemli kulüpleri takip etmeye devam ediyor. Hem sarı-lacivertlilerde hem de A 'da gösterdiği performansla İngiliz ve İtalyan ekiplerinin radarına giren Ozan için, bu kez de Almanlar devrede. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:43 Son Güncelleme: 17.12.2020 09:59 ABONE OL
Ozan Tufan'a bir talip daha! Bu kez Almanlar

formasıyla bu sezon başarılı bir grafik çizen 'ın talipleri artmaya devam ediyor.

Ozan Tufan'a bir talip daha! Bu kez Almanlar

25 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir Alman devi 'in izlediği ifade ediliyordu.

Ozan Tufan'a bir talip daha! Bu kez Almanlar

Bu kez de yine bir Alman takımı olan 'in, milli oyuncuyu radarına aldığı kaydedildi.

Ozan Tufan'a bir talip daha! Bu kez Almanlar

'nin eski teknik direktörü 'un oğlu Leverkusen'in şef analisti Marcel'in milli futbolcuyu bir süredir yakından takip ettiği belirtildi.

Ozan Tufan'a bir talip daha! Bu kez Almanlar

Marcel'in Ozan'ı Bundesliga'da oynamak için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Ozan Tufan'a bir talip daha! Bu kez Almanlar

'nda oynanan Karacabey Belediyespor maçında ikinci yarı oyuna giren Ozan bir ara baldırını tuttu, ancak maça devam etti.

Ozan Tufan'a bir talip daha! Bu kez Almanlar

ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek , bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı. (Fotomaç)

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Ozan Tufan'a bir talip daha! Bu kez Almanlar
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