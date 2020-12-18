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'ın yıldızı 'dan 'a yeşil ışık!

Son dakika transfer haberleri... Bundesliga 2’de forması giyen ve 13 maçta 9 gol atan : Kulüpler anlaşırsa Trabzonspor’a seve seve gelirim.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:45 ABONE OL
Darmstadt'ın yıldızı Serdar Dursun'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Almanya 2. Ligi'nde geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı bir performans ortaya koyan (13 maç 9 gol/3 asist) Serdar Dursun, kulüpler anlaşırsa Trabzonspor'da oynayacağını söyledi. Fotomaç'ın haberine göre 29 yaşındaki santrfor, "Gelecek yaz serbest oyuncu statüsünde olacağım. Teklifler geliyor. Kulüpler anlaşırsa ve iyi bir proje olursa tabii ki değerlendiririm. Fanatik bir Trabzonsporlu yakınım var. Trabzon basınında benimle ilgili haber çıktığında beni arıyor, soruyor. Artık gel diyor (gülerek). Tabii ki Trabzonspor büyük bir camia. İyi bir hocaları ve güzel statları var. Her oyuncu Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynamak ister" dedi.

FARUK GENÇ BEĞENİLDİ
Bu sezon ilk kez kupada şans bulan Faruk Can Genç, futboluyla gelecek adına ümit verdi. 20 yaşındaki sol bek için sosyal medyada bordo-mavili taraftarlar, "Umarım böyle devam edersin", "Trabzon'da böyle yetenekli gençler çok", "Faruk ve onun gibi gençlere ligde de şans verilmeli" yorumları yapıldı.

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Darmstadt'ın yıldızı Serdar Dursun'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!
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