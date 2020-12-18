Eşi rahatsızlanan Tetteh ülkesine döndü

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da deneyimli golcü Tetteh, eşinin rahatsızlığı sebebiyle ülkesine döndü. Golcü isim, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:57ABONE OL
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da golcü futbolcu Benjamin Tetteh, eşinin rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda çıkarıldığı duyuruldu.
Ligde ve kupada olmak üzere 2 golü bulunan Ganalı futbolcunun, ligin 14. haftasında oynanacak Alanyaspor maçına yetişeceği öğrenildi.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Benjamin Tetteh, eşinin doğum esnasında ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle izin alarak ülkesine gitmiş olduğundan ligin 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer alamayacaktır. Kamuoyuna duyurulur" İfadelerine yer verildi.