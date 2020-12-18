Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig 13. Hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ligde 23 puanla 2. Sırada bulunan ve Galatasaray, 9. Sıradaki rakibini yenerek hem ligin zirvesi için avantaj kazanmak ve hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Diğer yandan her iki takım taraftarları ile tüm futbolseverler Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ederek araştırıyor. Maçın ilk 11 bilgileri ile Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda? maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına ilişkin tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…
Süper Lig 13. hafta Fatih Karagümrük Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile ilk 11 detayları şöyle;
Süper Lig 13. hafta Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşması 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.
Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek. Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde geçen haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, lider Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.
Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek olan teknik patron Fatih Terim savunma dörtlüsünü Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'nın forma giyeceği sarı-kırmızılılarda, Terim'in hücum hattını Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç ve Arda Turan 4'lüsünden kurması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mbaye Diagne olacak.
Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük karşısındaki 11'i şöyle: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne
Sarı-kırmızılı ekipte, bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao ilginç bir istatistiğe imza atmak üzere. Geçen sezon takıma dahil edilen ve 29 maçta sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli golcü bu maçlarda 16 gol atma başarısı gösterdi. Kolombiyalı forvet sakatlığı nedeniyle ise şu ana kadar 28 maçı kaçırmış durumda. Sakatlıktan dolayı 5 Kasım'dan beri takımdan ayrı olan Falcao'nun Karagümrük mücadelesinde de kadroya girmesi beklenmiyor. Tecrübeli golcü, yarın oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmemesi halinde Galatasaray kariyerindeki 29'uncu maçını kaçırmış olacak. 34 yaşındaki golcünün görev yaptığı ve kaçırdığı maç sayıları eşitlenmiş olacak.
Diğer taraftan, sarı-kırmızılılarda, Karagümrük maçı öncesinde Marcelo Saracchi sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in 9'uncu haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan ve Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında arkadaşlarını yalnız bırakan Saracchi, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Uruguaylı sol bek, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.
Galatasaray'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.