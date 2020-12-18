Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig 13. Hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ligde 23 puanla 2. Sırada bulunan ve Galatasaray, 9. Sıradaki rakibini yenerek hem ligin zirvesi için avantaj kazanmak ve hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Diğer yandan her iki takım taraftarları ile tüm futbolseverler Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ederek araştırıyor. Maçın ilk 11 bilgileri ile Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda? maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına ilişkin tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 13. hafta Fatih Karagümrük Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile ilk 11 detayları şöyle;