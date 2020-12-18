Galatasaray 7 resmi maç sonra kaybetti

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, 7 resmi maç sonra yenilgi yaşadı.

Ligde 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısında iki takım da tehlikeli pozisyon üretmekte zorlanıken devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda santrayı yapan ev sahibi ekip, 17. saniyede Alassane Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son bölümüne kadar üstünlüğünü koruyan kırmızı-siyahlı takım, Mbaye Diagne'nin 90+5. dakikada penaltıdan attığı gole engel olamadı ve skora 1-1 beraberlik geldi. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında yakalanan hızlı hücumda Mevlüt Erdinç'in golüyle bir kez daha öne geçen Fatih Karagümrük, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu skorla Fatih Karagümrük, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Beş de beraberliği bulunan kırmızı-siyahlı takım, 20 puana ulaştı.

Bir maçı eksik Galatasaray ise bu sezon ligde 3. kez mağlup oldu ve 23 puanda kaldı.

Karagümrük, 60 yıl sonra Galatasaray'ı yendi

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 60 yıl arasında sonra Galatasaray'ı mağlup etti.

Ligde sarı-kırmızılılar karşısında bundan önceki 12 maçta tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlı takım, ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 27 Mart 1960'da alan Fatih Karagümrük, sarı-kırmızılıları 60 yıl sonra yenmeyi başardı.

İki takım, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de olmamasından dolayı yaklaşık 37 yıl sonra ilk kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, 7 resmi maç sonra kaybetti

Galatasaray, 7 resmi müsabakanın ardından mağlubiyet yaşadı. Ligde son yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Ligde 12. haftayı ise bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

ÜÇ MAÇ SONRA GOL YEDİ

Galatasaray, 3 resmi maç sonra kalesinde gol gördü. Ligin 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük müsabakasında 2 gol yedi.

DIAGNE 4 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATTI

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Süper Lig'de üst üste 4. maçında da gol attı. Tecrübeli futbolcu, ligin 9. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında 1, 10. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında 3, 11. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde de 1 gol atmıştı. Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray'da Diagne, 13. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasında da fileleri havalandırarak 6 gole ulaştı.