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Sorumluluğumuz 2 kat artıyor

ile Çinli telefon üreticisi Vivo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. A Teknik Direktörü : “Yanımızda olan dev markalar ve dünyanın her köşesindeki halkımızın bize verdiği destek, sorumluluğumuzu iki kat daha artırıyor”

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 18.12.2020 ABONE OL
Sorumluluğumuz 2 kat artıyor
Çinli telefon üreticisi Vivo, 2 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru ve akıllı telefon ortağı oldu. Düzenlenen törende konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu anlaşma kötü dönemde iyiye gittiğimizin işaretidir. Yanımızda olan dev markalar ve dünyanın her köşesindeki halkımızın bize verdiği destek, sorumluluğumuzu iki kat daha artırıyor" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, gelirlerini yüzde 42 artırdıklarını belirtirken, Dünya Kupası'na grup birincisi olarak katılmayı arzuladıklarını söyledi. Vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu ise "Türkiye'de her açıdan 'Dev Oynuyoruz!'. Amacımız tek bir hedef etrafında birleşmek" ifadelerini kullandı.



İMZALAR DİJİTAL ATILDI
İmza töreni Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Vivo Türkiye Üst Yöneticisi Andrew Liu ve milli futbolcu Mert Günok törene çevrimiçi katıldı. Özdemir ve Liu tarafından imzalar dijital olarak atıldı. TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yöneticisi Alkın Kalkavan ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran'a A Milli Takım forması hediye etti.

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Sorumluluğumuz 2 kat artıyor
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