Sorumluluğumuz 2 kat artıyor

Çinli telefon üreticisi Vivo,oldu. Düzenlenen törende konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş,Yanımızda olan dev markalar ve dünyanın her köşesindeki halkımızın bize verdiği destek, sorumluluğumuzu iki kat daha artırıyor" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir,belirtirken,arzuladıklarını söyledi. Vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu ise "Türkiye'de her açıdan 'Dev Oynuyoruz!'. Amacımız tek bir hedef etrafında birleşmek" ifadelerini kullandı.İmza töreni Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Vivo Türkiye Üst Yöneticisi Andrew Liu ve milli futbolcu Mert Günok törene çevrimiçi katıldı. Özdemir ve Liu tarafından imzalar dijital olarak atıldı. TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yöneticisi Alkın Kalkavan ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran'a A Milli Takım forması hediye etti.