Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 milyon Euro’luk dev operasyon

10 milyon ’luk dev operasyon

yönetimi, iki oyuncusu için istediği bonservis miktarını belirledi. Siyah-beyazlılar, toplam yıllık ücretleri yaklaşık 7 milyon olan iki ismi göndermeyi kafasına koydu. Artık tek hedef, ara transferde bu oyuncuların satışından toplamda 10 milyon Euro kasaya koyabilmek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ta Ljajic ve Vida operasyonu! İşte hedeflenen rakam

yönetimi, yüksek maliyetlerine rağmen düşen performansları sonrasında gözden çıkardığı Adem Ljajic ile Domagoj Vida'nın toplam bonservis bedellerini belirledi.

Beşiktaş'ta Ljajic ve Vida operasyonu! İşte hedeflenen rakam

Yıllık maaşları toplamda yaklaşık 7 milyon olan iki oyuncuya biçilen toplam fiyat 10 milyon Euro olacak. Yönetim, her iki futbolcunun da menajerlerine yetki verdi.

Beşiktaş'ta Ljajic ve Vida operasyonu! İşte hedeflenen rakam

İki oyuncu için de teklif beklemeye geçen siyah-beyazlılar, arzu ettiği rakamı yakalarsa ve oyuncuları da ayrılığa ikna edebilirse maaş bütçesi azalacak, ciddi bir bonservis katkısı elde edilecek.

Beşiktaş'ta Ljajic ve Vida operasyonu! İşte hedeflenen rakam

Bu sayede devre arası döneminde eli güçlenecek olan yönetimi, istenilen takviyeleri yapabilecek. Ljajic ve Vida'nın gitmek istememesi halinde ise kendilerinden yeniden maaş indirimi talep edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte illerdeki son koronavirüs durumu
Bugün BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? Haftanın BİM aktüel ürünler indirimleri başladı!
SON DAKİKA - Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Topuz'a büyük şok! Milyonlarca Lira dolandırıldı...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA yüz yüze eğitim duyurusu! Okullar ne zaman açılacak? İşte yeni genelgeden detaylar...
Çin aşısı hakkında son dakika haberi! Aşıyı olan Türk profesör antikor sonucunu paylaştı
Son dakika! Mevduat faiz oranları arttı! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar
Son Dakika Haberi: İşte 2020 Aralık ayı sıfır otomobil fiyatları! Yeni listedeki indirimler de belli oldu
Son Dakika Haber: Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise'den imalı sosyal medya paylaşımı! Sürpriz gelişme kafaları karıştırdı!
Son dakika haberler: Angelina Jolie'ye benzemek için herkesi kandırmış! İranlı zombi gelin hakkında çarpıcı gerçek...
Son dakika: Esnafa 1000 TL hibe desteği (kira yardımı) başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılır? Kira yardımı kimlere verilecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
10 milyon Euro’luk dev operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA