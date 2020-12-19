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0-7 | MAÇ SONUCU

'in 14. haftasında , deplasmanda 'ı 7-0'lık ezici bir skorla yenerek liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:28 Son Güncelleme: 19.12.2020 17:38 ABONE OL
Crystal Palace 0-7 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Crystal Palace'a konuk oldu.

Karşılaşmayı deplasman ekibi Liverpool 7-0'lık ezici bir skorla kazandı.

Kırmızılara galibiyeti getiren golleri Takumi Minamino, Sadio Mane, Jordan Henderson, Roberto Firmino (2) ve Muhammed Salah (2) kaydetti.

Bu sonuçla 31 puana yükselen Liverpool, liderliğini sürdürdü. Crystal Palace ise 18 puanda kaldı.

Öte yandan Liverpool, deplasmanda oynadığı bir lig maçında 1991'den bu yana ilk kez 7 gol kaydetti. Crystal Palace ise sahasındaki bir karşılaşmada ilk defa kalesinde 7 gol gördü.

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Crystal Palace 0-7 Liverpool | MAÇ SONUCU
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