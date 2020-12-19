Crystal Palace 0-7 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Crystal Palace'a konuk oldu.

Karşılaşmayı deplasman ekibi Liverpool 7-0'lık ezici bir skorla kazandı.

Kırmızılara galibiyeti getiren golleri Takumi Minamino, Sadio Mane, Jordan Henderson, Roberto Firmino (2) ve Muhammed Salah (2) kaydetti.

Bu sonuçla 31 puana yükselen Liverpool, liderliğini sürdürdü. Crystal Palace ise 18 puanda kaldı.

Öte yandan Liverpool, deplasmanda oynadığı bir lig maçında 1991'den bu yana ilk kez 7 gol kaydetti. Crystal Palace ise sahasındaki bir karşılaşmada ilk defa kalesinde 7 gol gördü.