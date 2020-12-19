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’ta sona yaklaştı!

Son dakika haberleri... 'a transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye Roma sorun çıkarmıyor. Sarı lacivertli takımda ’un onayı bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 01:39 ABONE OL
Fenerbahçe Juan Jesus’ta sona yaklaştı!

Fenerbahçe'de savunmanın göbeğinde yaşanan sıkıntılar takımın canını yakarken yönetim ve teknik ekip en kısa yoldan çözüme ulaşmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar yaz transfer döneminde de gündeme gelen Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için temaslarda bulunmuştu. 2021 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Jesus için Roma bonservis talep etmemeyi kabul etti. Bu arada stoper adayları için de temaslar devam ediyor. Takvim'in haberine göre Erol Bulut, Jesus için onay vermesi durumunda ocak ayında imzalar atılacak. Erol Bulut'un stoper adaylarını değerlendirmeye devam ettiği ve yönetime birkaç gün içinde kararını bildireceği öğrenildi.

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Fenerbahçe Juan Jesus’ta sona yaklaştı!
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