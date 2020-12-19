Ozan Kabak İtalya yolcusu! Teklif 25 milyon euro

Schalke'nin transferdeki tavrından bahseden Gaetano Di Caro, "Schalke'nin çok fazla borcu var ve mali durumlarını düzeltmeleri gerekiyor. Milan'ın teklifini reddedemeyeceklerdir. Juventus da oyuncuya ilgi gösterdi ancak Ozan, Milan'da daha fazla oynama şansının yüksek olduğunun farkında. Schalke'nin Ozan'ı 23-25 milyon euro bandında bir bonservis bedeline gönderebileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.