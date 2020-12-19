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yolcusu! Teklif 25 milyon euro

ekiplerinden 04 forması giyen 'ı takip eden birçok takım var. Avrupa'nın devlerinin radarında olan milli stopere en ciddi teklif ise 'dan geldi. Menajeri , Ozan için 25 milyon euro'luk teklif yapıldığını ve transferde sona gelindiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:56 Son Güncelleme: 19.12.2020 12:17 ABONE OL
Ozan Kabak İtalya yolcusu! Teklif 25 milyon euro

Serie A'da Türk futbolcuların sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor...

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Teklif 25 milyon euro

altyapısından yetişen , genç yaşında Bundesliga ekibi Stuttgart'a oradan da 04'e olmuştu.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Teklif 25 milyon euro

Alman ekibinde gösterdiği performansla İtalyanların dikkatini çeken 20 yaşındaki stoper, 'nun da formasını giydiği Milan'a oluyor.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Teklif 25 milyon euro

Menajeri , 04 yetkilileriyle görüştüğünü ve Milan'ın 'ın transferini tamamlamaya çok yakın olduğunu dile getirdi.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Teklif 25 milyon euro

Di Caro yaptığı açıklamada, " Genel Menajeriyle bazı dedikoduları hakkında görüştüm, Milan ile bir süredir görüşmelerde bulunduklarını söylediler. Milan'ın transferini tamamlayacağından eminler. Ozan'ın Milan efsanesi Paolo Maldini ve Milan'ın sportif direktörü eski futbolcu Frederic Massara'dan kendisini gerçekten istediklerini hissettirdiği için memnun olduğunu duydum. Ozan Kabak'ı gerçekten istediklerini hissettiren tek kulüp Milan." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Teklif 25 milyon euro

'nin transferdeki tavrından bahseden , "Schalke'nin çok fazla borcu var ve mali durumlarını düzeltmeleri gerekiyor. Milan'ın teklifini reddedemeyeceklerdir. da oyuncuya ilgi gösterdi ancak Ozan, Milan'da daha fazla oynama şansının yüksek olduğunun farkında. Schalke'nin Ozan'ı 23-25 milyon euro bandında bir bonservis bedeline gönderebileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Teklif 25 milyon euro

, bu sezon formasıyla 7 resmi maçta görev aldı.

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Ozan Kabak İtalya yolcusu! Teklif 25 milyon euro
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