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Kartal'a 45 dakika yetti! 4-0 Erzurumspor

'in 13. haftasında , sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Siyah beyazlı takım ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 21:00 Son Güncelleme: 20.12.2020 21:10 ABONE OL
Kartal'a 45 dakika yetti! Beşiktaş 4-0 BB Erzurumspor

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Siyah beyazlı takım ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 59 ve 71. dakikada biri penaltıdan olmak üzere Aboubakar, 63. dakikada N'Koudou ve 69'da Vida kaydetti. Bu sonuçla, Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlubiyetle kapadığı haftayı en karlı geçiren takım siyah beyazlılar oldu.

BB Erzurumspor'u deviren Beşiktaş, son 8 maçta altıncı galibiyetini alarak puanını 22'ye çıkarırken, BB Erzurumspor ise 9 puanla son sırada kaldı. Kartal, hafta içi oynanacak Süper Lig maçlarında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. BB Erzurumspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

VIDA VE ERSİN 4 LİG MAÇINDAN SONRA 11'DE
8'inci haftadaki Gazişehir Gaziantep maçına kadar kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, bu maçta gördüğü kırmızı kartın ardından kaleyi Utku'ya kaptırmıştı. Sonraki 4 lig maçında kaleye geçen ve başarılı bir performans sergileyen Utku Yuvakuran, maç kadrosuna dahil edilmediği için Ersin Destanoğlu 4 maç aradan sonra kaleyi tekrar teslim aldı. Ersin hafta içinde oynanan kupa maçında da kalede yer almıştı.
Ersin gibi Vida da 4 maç aradan sonra formasına kavuştu. Son olarak deplasmanda 3-1 kaybedilen Gazişehir Gaziantep maçında sahda olan Vida, Türkiye - Hırvatistan maçının devre arasında Covid-19 olduğunun belli olmasından sonra iki hafta karantinada kalmıştı. Karantina dönüşü takıma giremeyen Vida, Sergen Yalçın'ın bu akşam Montero'yu yedeğe çekmesiyle 4 maç sonra 11'de yer alan 2'nci isim oldu.

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YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK!
Siyah beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın 11'ini, 2-1 mağlup olunan Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosundan 5 değişiklik birden yaparak kurdu. Sağ bekte sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yerine Necip Uysal'ı tercih eden tecrübeli teknik adam, kaleci Utku Yuvakuran'ın yerine de Ersin Destanoğlu'nu koydu. 4 maçtır oynattığı Montero'yu da yedeğe çeken Yalçın'ın 11'e yazdığı isim bu kez Domagoj Vida oldu. Defans hattını Necip, Vida, Welinton ve Rıdvan'dan oluşturan Sergen Yalçın, orta sahada defansif oyuncu olarak Josef de Souza'yı görevlendirdi. Hücum hattında da değişikliğe giden Yalçın, Dorukhan Toköz ve Larin'i kulübeye çekerek Ghezzal ve Atiba'nın yanında Mensah ve N'Koudou'ya görev verdi. Bu dörtlünün önünde gol silahı olarak Aboubakar yer aldı.

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Kartal'a 45 dakika yetti! Beşiktaş 4-0 BB Erzurumspor
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