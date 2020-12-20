Son dakika: Yeni Malatyaspor Guido'nun sözleşmesini feshetti!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Guido ile olan sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera'nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır." denildi.

İşte o açıklama;

Teşekkürler Guido

Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera'nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.