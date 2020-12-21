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orta sahasına !

Son dakika haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü 'in orta saha için regista rolünde bir futbolcu transfer etmek istediği biliniyor. Sarı kırmızılı takım Etebo'dan memnun kalmadı ve orta saha için yeni bir hedef belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 01:18 ABONE OL
Galatasaray orta sahasına Marvelous Nakamba!

'da en önemli gündem maddelerinden birisi de orta saha... geçen sezon sonundan bu yana 'regista' talebini dile getirirken deneyimli teknik adamın gözde ismi yeniden gündeme geldi.

Galatasaray orta sahasına Marvelous Nakamba!

ETEBO GÖZDEN DÜŞTÜ
'da 'den kiralanan Etebo beklentilerin altında kaldı ve devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray orta sahasına Marvelous Nakamba!

Terim, sakatlığını atlatmasına karşın Etebo'ya Hatay karşısında sadece 11 dakika şans verdi. maçında da ise hiç kullanmadı. Nijeryalı futbolcu oynadığı son 3 maçta sadece 42 dakika süre alabildi.

Galatasaray orta sahasına Marvelous Nakamba!

MARVELOUS NAKAMBA KİRALANACAK!
Orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom, 'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Nakamba'nın peşine düştü. Terim, 'da oynarken de 25 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak İngiliz ekibi 12 milyon Euro sayınca görüşmeler kağıt üzerinde kalmıştı.

Galatasaray orta sahasına Marvelous Nakamba!

şimdi kiralama formülünü devreye sormak isterken yüksek maliyeti nedeniyle 'nın Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.

Galatasaray orta sahasına Marvelous Nakamba!

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, hem Zimbabve hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero için 1.5 senelik kiralama teklifi yapacak. Ancak 6 ay da 'in kabulü...

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Galatasaray orta sahasına Marvelous Nakamba!
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