Fatih Terim'e provokasyon yapıldı

ALİ GÜLTİKEN

Birçok kimsenin ümitsizliğe kapıldığı noktada Sergen Yalçın'a olan güven ve oyuncuların onun etrafında birleşmesi, Beşiktaş'ı ihtiyacı olan noktaya taşıdı.



LEVENT TÜZEMEN

Kamerunlu yıldızın şartlı sözleşmesi şöyle diyor: "Kendine iyi bak, sakatlanma ve gol at." Sergen hocanın taviz vermeyen yönetimi oyuncuların adaleti görmesini sağlıyor.



SORU: Beşiktaş, tam gaz yoluna devam ediyor. Aboubakar kimsenin beklemediği patlamayı yaptı. Taraftarın zaman zaman yerden yere vurduğu Necip övülen isim oldu. Sergen Yalçın yine medyayı suçladı. Beşiktaş için neler söylersiniz?



GÜLTİKEN: Sezon başındaki Beşiktaş ile bugünkü Beşiktaş arasında ciddi bir gelişim farkı var. Takım, üzerindeki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırdı. Kadrosu oturmuş, oyun düzeni güçlü bir hale gelmiş bir takım olarak yoluna devam ediyor. Sezon sonunu hedefleyen takımlardan biri olduğunu çok net ortaya koydu. Üzerindeki bütün tartışmaları da çöpe attı. Birçok kimsenin ümitsizliğe kapıldığı noktada Sergen Yalçın'a olan güven ve oyuncuların bunun etrafında birleşmesi, Beşiktaş'ı ihtiyacı olan noktaya taşıdı. Burada sahadaki en önemli faktörün Aboubakar olduğunu görmemiz gerekiyor. Onun final maçlarındaki güçlü oyun karakteri diğer oyuncuları da birleştirdi. Necip'i hem çok alkışlamak hem de büyük bir karakter örneği olarak birçok futbolcunun örneği haline getirmek lazım.



TÜZEMEN: Beşiktaş, Metin- Ali-Feyyaz dönemindeki kolej takımını andırıyor. Sergen hoca, sorunsuz, kompleksi olmayan, birbirine yardım eden, çok koşan bir ekip yarattı. Beşiktaş, takım halinde saha içinde kenetleniyor ve tüm oyuncular başarıya odaklanıyor. Sergen hocanın taşın altına elini koymayan oyunculara taviz vermemesi, diğer oyuncuların da adaleti görmelerini sağlıyor. Aboubakar'ın yükselişi tesadüf değil. Bence Beşiktaş yönetimi çok başarılı. Çünkü sözleşme gereği ipler yönetimin elinde. Aboubakar ile yapılan şartlı sözleşme, Kamerunlu yıldıza şöyle diyor: "Kendine iyi bak, sakatlanma ve gol at." Aboubakar sözleşmenin verdiği güçle hem kendine iyi bakıyor hem de Beşiktaş'ı zirveye taşıyor. Necip, müthiş bir profesyonel. Bir joker gibi görev yapıyor. Kaptan olmasına rağmen Beşiktaş aşkıyla sorun çıkartmadan kulübede bile oturtuyor. Sergen hocanın dilinin kemiği yoktur. Eleştiriye de övgüye de her zaman verilecek cevabı vardır.



ÜRÜNDÜL: Medyamız erken ve doğru teşhisleri yapamıyor. İş artık iyice ortaya çıkınca gerçekleri görüyor. İşte Necip olayı… Necip için senelerdir söylüyorum; yüreğini takım için çarptıran tam bir profesyonel. Yedeklikten yılmıyor, ne zaman görev verilse, hangi bölgede sıkıntı varsa orada işinin en iyisini yapıyor. Ama Necip'in hakkı geç ödendi. Beşiktaş için hep şunu söyledim; Mensah, Atiba, Josef ve Dorukhan dörtlüsünden hangi üçlü oynuyorsa bu takım için büyük bir katkı. Dördünün de hem defansif özellikleri var hem de fizik güçleri kuvvetli. Oyundan düşmüyorlar. Bu da geri dörtlüyü rahatlatıyor. İleri uçta Ghezzal, Aboubakar ve N'Koudou olumlu ama N'Koudou ile Ghezzal'ın fizik güçleri şu an yeterli değil.



BİLGİÇ: Hızlı oynamayı başaran ve bunu tüm riskleri de alarak yapan bir takım Beşiktaş... Erzurumspor çok iyi direndi ama bir yerde hata yapacaktı. Sadece Aboubakar değil, takım genel olarak aynı ritimde ve nabızda oynamayı başarıyor. Kadronun kalite zafiyetini, direkt oynamaya çalışıp, rakibi defans yapmaya zorlayarak kapattılar. Yenilebilirler ama bu görüntü ile hep kazanmanın sınırında oynarlar. Geçen iki haftada hakemler üzerinden maçları okudular. Bu yüzden gelen tepkiler de sürpriz değil. Sergen Yalçın kısıtlı kadrosu nedeniyle her maçı sınırda oynuyor. Kenar yönetimindeki agresifliği dikkat çekti. Kimse ne dediğini bilmiyor ama tavırları kibarca itiraz eder gibi değildi. Hakeme diklenirse, bu yorumlar da olacak.





TERİM'E PROVOKASYON YAPILDI



SORU: Fatih Terim kırmızı kartla tribüne yollanırken, Galatasaray Terim'siz oynayacağı maçlarda sıkıntı yaşar mı?



LEVENT TÜZEMEN: Fatih Terim dönemlerinde Galatasaray, bir teknik direktör takımı olmuştur. Terim kulübede olduğu sürece oyuncularla hep iletişim halindedir, vücut dilini iyi kullanır, bazen anlatmak istediklerini gözleriyle hissettirir. Fatih Terim'in kulübede olmayacak oluşu, büyük eksiklik. Ancak seyircisiz bir dönemde Terim, maçı nereden izleyecek ve yönetecek. Eğer tribünde oturacaksa sorun olmaz. Çünkü oyuncu, seyirci olmayan ortamda tribüne bakınca hocasını görecektir. Terim de istediklerini vücut diliyle yine anlatacaktır. Eğer seyircili maçlarda cezalı olsaydı, Galatasaraylı oyuncular işin altından kalkamazdı. Geçmiş dönemde Terim'in kulübede olmadığı maçların çoğunu G.Saray kazanamamıştı. Ben Karagümrük karşılaşmasında özellikle Karagümrüklü yöneticilerin ve maçın 4. hakeminin (Çağdaş Altay) Terim'e yönelik bir provokasyon içinde olduğunu düşünüyorum. Terim'e ceza verecek insanlar bu ayrıntılara dikkat etmelidir. Marcao'nun atılması da bir provokasyondu. Hakem Marcao'yu atıp, Marcao'ya omuz atan Balovec'i atmıyorsa art niyetlidir.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Fatih Terim'in kenarda olmayışı mutlaka bir handikap teşkil eder. Çünkü kenardan oyuncularını motive eden, gidişattaki yanlışları düzeltmeye çalışan deneyimli bir hoca. Ama sinir katsayısını ayarlayamıyor. Karagümrük maçından sonra sanki Galatasaray, hakem yüzünden maç kaybetmiş intibahı verildi. Halbuki maçın hakemi Terim'e kırmızı kart gösterdikten sonra düdüklerini tek taraflı Galatasaray lehine kullandı. GÜRCAN BİLGİÇ: Teknik adamın kulübede veya soyunma odasında olmaması takımı etkiler. Daha önceki Terim'siz maçlara baktığımızda bu kadro, kenarda hocası olmadan da kazanmayı başardı. Sahada işler çıkmaza girdiğinde Fatih Hoca hem havayı değiştirmek, hem de hakemi baskı altına almak için daha önce de bu tip gerginlikler yarattı. Son maçta atıldı ama penaltıyı da aldı. Yine dengeli bir oyun olduğunda, yorum tercihleri değişecektir. Bu da sıkıntı yaratır elbette.



ALİ GÜLTİKEN: Fatih Hoca'nın ve Galatasaray'ın daha önce yaşadığı bu tür durumlar var. Bunların bir bölümünde Galatasaray çok başarılı oldu. Bir bölümünde eksiklik hissedildi. Bugünün şartlarında biraz kimin sahada olacağı ile de alakası var. Oyuncu grubu olarak Belhanda'nın Feghouli'nin, Arda'nın sahada olacağı bir takım liderlik özelliği ve oyuna hükmetme gücü olan bir takım olarak bu işlerin üstesinden gelebilir gibi görünüyor. Ligin geldiği nokta itibariyle şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tribünde taraftarın olmadığı maçlar tüm takımları seyirci avantajından mahrum bırakıyor. Bu da deplasman takımları için önemli bir avantaj. Görüyoruz ki her takımın her takımdan puan alabilme ihtimali var. O açıdan mücadeleler farklı bir seviyeye geldi.





3 ayrı maddeden sevk

Terim, sportmenliğe aykırı hareketi, Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle ve 41. madde uyarınca "tedbire uymaması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi .



YÖNETİM TARAFTARDAN KORKUYOR



SORU: Fenerbahçe'deki düşüş sürüyor. Taraftar sabırsız ve mutsuz. Başakşehir maçı Fenerbahçe için keskin bir viraj mı?



BİLGİÇ: Geçen iki sezonda kötü sınav veren bir yönetim var. Eğer kayıp puanların arkasında hakem yorumları varsa, teknik adamınıza da sahip çıkmalısınız. Yönetim bunu görünür ve duyulur bir şekilde de yapmalı ama sosyal medyada kendi taraftarlarından korkuyorlar. Cesaret bulaşıcıdır. Hocalarına ve takımlarına inanıyorlarsa, taraftarlarına da bunu deklare edip, onları da peşlerine katmalılar. Taraftar maçı tabeladan okur. Kötü oynamış ama kazanmış takım ister. Tepki bu yüzden normal. Başakşehir maçı ilginçtir; Sergen Yalçın için de viraj maçı olmuştu.



ÜRÜNDÜL: İşler iyi gitmiyor bu kesin. Konya maçı öncesine kadar herkes Fenerbahçe'yi göklere çıkarırken, ben ciddi saha içi sıkıntıları var diye analizi ile bunu ortaya koydum. En sonunda haklılığım net şekilde ortaya çıktı. Takımın bugünkü yapısı ile saha içi organizasyonunu olumlu sağlayabilmek mümkün değil. Puan cetveline bakılınca kaybedilmiş bir durum yok.



GÜLTİKEN: Başakşehir açısından da Fenerbahçe maçı önemli. Onlar da ibrelerini yeniden yukarı çıkarmak için bu maçı şans olarak görüyor. Fenerbahçe'nin sorunu rakibi değil. Kendi oyununu ve ideal 11'ini bulamamasının sıkıntılarını yaşıyor. Gelinen noktada ortaya bir de güven problemi çıktı. Kadro gücü itibariyle bu işin altından kalkabilir. Fakat bir oyun ve 11 ısrarını devam ettirmesi gerekir. Çok iyi oyuncuların bir arada olması bazen 'Sorumluluğu o alsın' noktasına işi götürebilir. Fenerbahçe'de şu an biraz bu yaşanıyor.



TÜZEMEN: Fenerbahçe gövdeli transferler yaptığında başta Fener medyası olmak üzere spor kamuoyunda "Bu sene o sene" denildi. Kağıt üzerindeki hesaplar maalesef sahaya uymadı. Çünkü geniş ve kaliteli kadro Erol Bulut üzerinde ciddi bir baskı yarattı. Erol Hoca'nın, "O oyuncuyu oynatırsam diğeri alınır mı" düşüncesi kararlarına etki etti. Gaziantep maçında özellikle ikinci yarı iyi oynadı ama şans yanında değildi . Antep'in ilk golünde top direkten dönüyor, Gustova'nın dizine çarpıyor, Antepli oyuncu vuruyor, kaleci kurtarıyor top direğin içine çarpıp ağlara gidiyor. Cisse'nin kafa vuruşunda top direkten dönüyor. Fenerbahçe'nin kenetlenmeye ihtiyacı var. Başakşehir'i yenerler düşüncesindeyim. Kaybedilirse Erol hoca adına kriz çok büyür.