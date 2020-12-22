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Fenerbahçeli yıldız Sosa için istatistikler tersini söylüyor!

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takıma sezon başında katılan ve gösterdiği performansla son haftaların tartışılan ismi olan 'nın istatistikleri tersini söylüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:50 Son Güncelleme: 22.12.2020 14:59 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldız Sosa için istatistikler tersini söylüyor!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda birçok gerçekleştirerek kadrosunu güçlendiren , sezona harika bir başlangıç yapmıştı.

Fenerbahçeli yıldız Sosa için istatistikler tersini söylüyor!

Üst üste alınan galibiyetler sonrası camia içinde 'şampiyonluk' güçlü şekilde konuşulmaya başlanmıştı. Ancak son haftalarda durum tersine döndü. Art arda gelen başarısız sonuçlar taraftarları ve takımı yeniden strese soktu.

Fenerbahçeli yıldız Sosa için istatistikler tersini söylüyor!

'nin sezona iyi başlamasında pay sahiplerinden biri olan yeni ise, alınan bu başarısız sonuçların bir numaralı sorumlusu olarak gösterilmeye başlandı.

Fenerbahçeli yıldız Sosa için istatistikler tersini söylüyor!

Arjantinli yıldız, orta sahada yavaş kalması ve isteksiz futbolu nedeniyle tepki çekerken, istatistikler ise bunu tam tersini gösterdi.

Fenerbahçeli yıldız Sosa için istatistikler tersini söylüyor!

SOSA YOKSA GALİBİYET DE YOK!
Öyle ki , bu sezon topladığı 23 puanın hepsini Sosa'nın forma giydiği maçlarda elde ederken, Tangocu'nun oynamadığı 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçeli yıldız Sosa için istatistikler tersini söylüyor!

Sarı-lacivertliler, Sosa'nın oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Arjantinli yıldız 672 dakika sahada kalırken, 'a 2-0 ve FK'ya 3-1 mağlup olunan karşılaşmalarda ağrıları nedeniyle forma giyemedi.

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Fenerbahçeli yıldız Sosa için istatistikler tersini söylüyor!
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